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Kütahya'da orman kadastro çalışmaları masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kütahya'da orman kadastro çalışmaları masaya yatırıldı

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Kadastro Çalışmaları 2021 yılı program ve hedeflerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde Orman Kadastro Çalışmaları 2021 yılı program ve hedeflerinin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanı Ahmet Akbulut'un başkanlığında yapılan toplantıda, Kadastro ve Mülkiyet Daire Başkanlığının 2021 yılı programlarının değerlendirilmesi yapıldı. Programların yüzde 100 gerçekleştirilmesini talimatını veren Daire Başkanı Akbulut, ORBİS veri girişlerinin tamamlanmasını, çalışmalar esnasında teknik ve hukuki desteğin her zaman sağlanacağını belirtti. Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda, görüş alışverişinde bulunuldu ve problemler yerinde çözüldü.

Toplantıya, Kütahya Orman Bölge Müdür Yardımcıları Halil Karademir ve Mustafa Arpacı, KDM Daire Başkanlığı Mülkiyet ve Özel Ormanlar Şube Müdürü Hasan Ayhan ve Merkez Koordinatörü Togay Cihanoğlu, Kütahya Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Abdullah Berbero, 21 Nolu Kadastro Komisyon Başkanı Muhlis Tuğral ve Komisyon üyeleri ile Kütahya Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve Orman İşletme Şefleri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da orman kadastro çalışmaları masaya yatırıldı

Kütahya'da orman kadastro çalışmaları masaya yatırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Kütahya'da orman kadastro çalışmaları masaya yatırıldı - Haberler Ekonomi
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