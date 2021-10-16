SİVAS (İHA) - Kurumaya bırakılan çekirdekler gün batımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kurumaya bırakılan çekirdekler günbatımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çekirdek üreticisi Ramazan Bağrıaçık, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bin 900 dönüm alanda yetiştirdiği günebakanlar ile 150 ton çekirdek elde etti. Düz bir araziye serilerek kurumaya bırakılan çekirdekler, günbatımı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz çekirdeklerin üzerinde kırılan güneş ışıkları görülmeye değer bir manzara sundu.

Bağrıaçık, çekirdek üretimi için Kırıkkale'den Sivas'a geldiklerini belirtip, "Bin 900 dönüm arazide ayçiçeği ektik. Yaklaşık 150 ton ürün elde ettik. Eleme işlemine başladık. Yaklaşık 50 tonu eledik. Alıcıları beklemeye başladık. Bu yıl rekolte beklediğimiz gibi oldu." dedi.