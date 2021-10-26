Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, şirket karlılıklarının 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin iyimserliği ile pozitif seyrini koruyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi rekor kapanış yaparken, Nasdaq endeksinde işlem gören elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yüzde 13 değer kazanarak 1 trilyon Dolar değerlemeye ulaşan ilk otomobil markası oldu. Tesla'nın yüzde 13'lük artışında araç kiralama şirketi Hertz'in 100 bin Tesla siparişi vermesi baş rolü oynadı.

New York borsasındaki alış ağırlıklı seyrin bugün Asya borsalarına da taşındığı görülüyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile Çin Başbakan yardımcısı Liu He'nin ekonomi üzerine konuştuklarının duyurulması ve bazı alanlarda işbirliğinin ele alınması risk iştahını destekleyen etkenler arasında öne çıktı.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve yeni bir emlak şirketinin tahvil ödemesini gerçekleştirememesi ise pay piyasalarında iyimserliği törpüleyen etkenler arasında bulunuyor.

Artan risk iştahıyla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükseliş eğiliminin baskılandığı görülürken, şu sıralarda yatay bir seyirle yüzde 1,64 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı, dün tekrar 1.800 doların üzerine çıkarak 1.810 doları test etmesinin ardından 1.803 dolar seviyesinde dengelendi. Brent petrolün varil fiyatı ise artış eğilimini sürdürerek dün 85,8 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,18 yükseldi. New York borsasında bugün endeks vadeli işlem kontratlarının alış ağırlıklı seyri sürdürdüğü görülüyor.

Avrupa tarafında, Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler artmaya devam etse de şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlik ve doğal gaz fiyatlarının hafif de olsa geri çekilmesi risk iştahını besliyor.

Öte yandan, bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji bakanları Lüksemburg'da bir araya gelecek. Toplantıdan çıkacak kararlar ile birlikte başta doğal gaz olmak üzere çeşitli emtia fiyatları üzerindeki etkileri de takip edilecek.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,1600 seviyelerinde bulunuyor.

Asya'da, Güney Kore'de açıklanan Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 artarak beklentilerin altında kalsa da aşılama oranının yüksek olduğu ülkede ekonomik faaliyetlerin 4. çeyrekte artacağı yönündeki tahminler pay piyasalarını destekliyor.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,78 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,30 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,28 geriledi.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükseliş eğilimini üst üste altıncı güne taşıyarak günü yüzde 0,88 artışla 1.492,93 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,14 gerileyerek 9,5885'e inmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,6150 seviyelerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı ayrışmalara neden olabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.510 puanın direnç, 1.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, eylül ayı yeni konut satışları

17.00 ABD, ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, ekim ayı Richmond Fed sanayi endeksi