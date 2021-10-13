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Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener - Haberler | Ekonomi

Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla 2012 yılında 15 dönümlük araziye 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol, yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor.

ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla 2012 yılında 15 dönümlük araziye 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol, yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor.

Ankara'dan memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesi Alıçlı köyüne dönen ve 9 yıl önce kendi arazisine 2 bin ceviz fidanı diken Osman Akyol, yılda 6 ton civarında ürün elde ediyor. Tamamen organik ceviz üretimi gerçekleştiren

Akyol, siparişlere yetişemiyor. Şehir dışından siparişleri internet yoluyla alan Akyol, müşterilerine cevizleri kargo ile gönderiyor.

Ankara'dan köyüne kesin dönüş yapan Akyol, cevizlerin kilosunu 30 liraya satıyor.

Köyünde 11 yıldır ceviz üretimi yapan Akyol, "2012 yılında 2 bin ağaçla ceviz çiftliği kurarak bu işe başladım. 11 yıldır üretim yapıyorum, 3 cins ceviz diktim. 3-4 yıldır da iyi verim alıyorum, ağaç başı 25 kilo mahsul alıyoruz.

Sene de 5-6 ton ceviz alıyoruz. Bu işten memnunum. Ankara'da ikamet etmekteydim ama köyüme bu çiftliği kurdum, 150 dönüm arazi üzerine kurulu ceviz çiftliğim var. Damlama sulama sistemi ile üretim yapıyorum. Bu sene de kilo fiyatını 30 liradan veriyoruz. Herkesin köyüne gelip bu işleri yapmalarını istiyorum, cevizlerimiz doğal, organiktir, siparişleri de gerek internet yoluyla gerekse şehir dışına kargo ile yolluyoruz" dedi.

Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor

Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor
İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener - Ekonomi Haberleri
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Haber: Köyüne dönüş yaptı, kurduğu ceviz çiftliğiyle siparişlere yetişemiyor - Haberler Ekonomi
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