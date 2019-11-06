Ekonomi kötü diye yazar kasa fırlatan adam, yıllar sonra itiraf etti: Ecevit'i özledim

06.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:19

Ahmet Çakmak, 2001 krizinin sembolleri arasında yer alıyordu. O dönem doların 600 liradan 1.100 liraya yükselmesiyle krizin eşiğine gelen Ahmet Çakmak, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatarak tepki göstermişti. Çakmak'ın o hareketi, dönemin ekonomik krizini gözler önüne sermişti.

"ECEVİT HÜKÜMETİNİN YIKILMASININ SEBEBİ BENMİŞİM GİBİ ANLATILIYOR"

18 yıl sonra Sözcü'ye değerlendirmelerde bulunan Çakmak, "Bugün olsa yine o yazarkasayı fırlatır mıydınız?" sorusuna, "İnsanların anlamadığı bir şey var, ben o gün hak aradım devlete baş kaldırmadım. Ben Ecevit'in düşmanı değildim. Allah nur içinde yatırsın, eşim ne zaman Kuran okusa Ecevit'e de dua ediyor, ben de ediyorum. Bu haberler çıktığında sanki Ecevit hükümetinin yıkılmasının sebebi benmişim gibi anlatılıyor. Ben o gün zor durumda olan yapay çiçek toptancısı bir esnaftım. Dolar üzerinden işlemlerimi hallediyordum. Dolar 600 liradan 1.100 liraya yükselmişti ve şartlar beni o noktaya getirdi" diye cevapladı.

"ECEVİT'İ ÖZLEDİM, EN AZ 20 DEFA MEZARINI ZİYARET ETTİM"

Bugünle değerlendirdiğimiz zaman Ecevit'i daha iyi anladığını ve kendisine de zamanında oy verdiğini söyleyen Çakmak, "Ben o gün yazarkasayı fırlatırken de kendisine Sayın Başbakanım diye hitap etmiştim. Türkiye benim evimdi ve ben babama durumumu izah etmek istemiştim. Sonrasında elini öptüm ve barıştık, görüşmelerimiz oldu, iş noktasında yardımcı oldu. Ben o dönem Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e de telgraf çekmiştim, bu krizin sorumlusu biz değiliz, derdimize bir çare bulun demiştim. Şu an Ecevit'i andığım zaman tüylerim diken diken oluyor, gözlerim buğulanıyor. Tüm samimiyetimle söylüyorum Ecevit'i özledim, en az 20 defa da mezarını ziyaret ettim" dedi.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Çakmak, 2019 yılında bu şekilde bir eylemi gerçekleştirebilir miydiniz sorusuna da, "Mümkün değil" cevabını verdi. "Bir şey bir defa yapılır, mücadelem devam ediyor, Şu anda emekliyim ve emeklilik hakları için mücadele ediyorum" ifadelerini kullandı.