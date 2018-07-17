Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim işbirliğini gerçekleştirmek ve yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında valilik makamında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı Daştan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, TÜMSİAD Başkanı Erkan Çakmak ve İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.

Toplantıda, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen projeler arasında yer alarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinden faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile OSB Başkanlığının desteğiyle OSB'de kurulan ve inşaatı tamamlanan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi (ASGEM) Projesi ele alındı.

İnşaatı tamamlanan merkezin bünyesinde eğitim, uygulama ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecek. Toplantıda, paydaşlar arasında görev dağılımı yapılarak, inşaatı biten binanın önümüzdeki günlerde iç tefrişatı, bilişim alt yapısı ile makine ve ekipman alımları karara bağlanıp, projenin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu. - ADIYAMAN