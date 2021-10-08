Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı

Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü bahçesinde 'Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında 150 çiftçiye sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıttı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, ilçe tarım ve orman müdürlüğü bahçesinde 'Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında 150 çiftçiye sertifikalı yem bitkileri tohumu dağıttı.

150 çiftçiye toplamda 5 ton tohum dağıtıldı, bunun yüzde 75'i, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü destekli, geri kalanın da çiftçilerin paydaş olduğu bir proje olduğu belirtildi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen programda Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan'ın yanı sıra Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Yılmaz, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser İzzettin Engin, İlçe Tarım Müdürü Murat İnan, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdoğan Yıldız, ilçe müdürlüğü çalışanları, tohum üreticileri ve davetliler katıldı. - ŞIRNAK

Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı

Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı

Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Akkaya Bülent Ersoy
Spor Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakamlık 150 çiftçiye sertifikalı tohum dağıttı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 12:28:24. #1.17#