Karikatür sanatçısı Cem Güventürk, Boyner'e özel koleksiyon tasarladı

Boyner, sonbahar-kış 2021 sezonu için karikatür sanatçısı Cem Güventürk ile bir araya geldi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, hayata dair gözlemleri ve sosyolojik analizleriyle kendine özgü çizim tarzı ve renklendirme tekniğini birleştirerek karikatüre yeni bir soluk getiren Cem Güventürk, Boyner için özel bir koleksiyon tasarladı.

Hem rahat hem de stil sahibi bir görünüm vadeden ve günün her anına uyum sağlayabilecek Cem Güventürk X Boyner koleksiyonu, Cem Güventürk'ün kendine özgü çizim tarzı ve ruhunu yansıtan desen ve mesajların ön planda olduğu sweatshirt, tişört ve sneaker'lardan oluşuyor.

19 sweatshirt, 13 tişört, 17 sneaker modelinin yer aldığı 49 farklı parça, kalıpların dışına çıkarak hem doğayla hem de şehirle bütünleşiyor. Karikatürlerinin yanı sıra kitaplarıyla da sanat dünyasında yer edinen genç sanatçı Güventürk, Boyner için hazırladığı koleksiyonda bir başka yönünü de ortaya koydu ve koleksiyon çekimlerinde yer alarak modellik yaptı.