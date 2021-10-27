Kamu, üniversite ve sanayi iş birliği arttırılacak

MALATYA (İHA) - Malatya'da düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) Planlama ve İstişare Toplantısı'nda, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin daha da arttırılmasına karar verildi.

2. OSB'de Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, üniversite temsilcileri, kurum müdürleri, OSB yönetim kurulu üyeleri ve sanayici iş adamları katıldı.

Vali Aydın Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının amacının, Malatya'nın sanayisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek olduğunu ifade etti. Baruş, bu çerçevede kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözümler üretilmeye devam edileceğini belirterek, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) ile Türkiye'ye ivme kazandıracak, ciddi katkılar sağlayacak bir işbirliği zemini olduğunu vurguladı.

Toplantıda, kurumlar tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin geliştirilmesi konusunda yapılan ve bundan yapılacak çalışmalar görüşüldü. İlgili konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonunda, kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin daha da arttırılmasına karar verildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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