Kahramanmaraş'ta üzümün pekmeze yolculuğu başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta üzümün pekmeze yolculuğu başladı

AA / Mahmut Bayazıt - Haberler | Ekonomi
Kahramanmaraş'ta üzümün pekmeze yolculuğu başladı

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta, hasat dönemiyle ürünlerin tarladan sofraya yolculuğu sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta, hasat dönemiyle ürünlerin tarladan sofraya yolculuğu sürüyor.

Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi'nde hasadı süren üzümler, yaş ve kuru olarak ayrıştırıldıktan sonra gerekli işlemlerden geçirilerek pestil ve pekmez olarak raflarda yerini alacak.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, kentte "Peygamber Üzümü" ve "Kabarcık" olmak üzere iki çeşit üzüm yetiştirildiğini belirtti.

Geleneksel yöntemler kullanılarak imece usulü ile hazırlanan üzüm pekmezinin zor koşullarda hazırlandığını ifade eden Yılmazcan, kadınların bağ bozumuyla birlikte önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurduğunu kil ile harmanladıktan sonra ise bir süre çuvallarda beklettiğini söyledi.

Daha sonra erkekler tarafından üzümlerin ezildiğini ve elde edilen suyun büyük kazanlara aktarıldığını anlatan Yılmazcan, "Odun ateşinde, kazanda yüksek ısıda 1-2 saatlik bir kaynama süreci geçiren pekmez, kıvamına ulaşması için 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasına geçiyor. Daha sonra şişelere doldurulan pekmez, kullanıma hazır hale geliyor. Bizlerde vatandaşlarımızın üzüm pekmezi mesaisine katılarak, işlerinde kolaylık temennisinde bulunduk." diye konuştu.

AA / Mahmut Bayazıt - Ekonomi Haberleri
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

 Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak

Dünyaca ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik ek istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk
Magazin Kubilay Aka İrem Derici Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta üzümün pekmeze yolculuğu başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:59:57. #1.17#