Kahramanmaraş'ta üzümün pekmeze yolculuğu başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Kahramanmaraş'ta, hasat dönemiyle ürünlerin tarladan sofraya yolculuğu sürüyor.

Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi'nde hasadı süren üzümler, yaş ve kuru olarak ayrıştırıldıktan sonra gerekli işlemlerden geçirilerek pestil ve pekmez olarak raflarda yerini alacak.

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, kentte "Peygamber Üzümü" ve "Kabarcık" olmak üzere iki çeşit üzüm yetiştirildiğini belirtti.

Geleneksel yöntemler kullanılarak imece usulü ile hazırlanan üzüm pekmezinin zor koşullarda hazırlandığını ifade eden Yılmazcan, kadınların bağ bozumuyla birlikte önce üzümleri toplayıp çuvallara doldurduğunu kil ile harmanladıktan sonra ise bir süre çuvallarda beklettiğini söyledi.

Daha sonra erkekler tarafından üzümlerin ezildiğini ve elde edilen suyun büyük kazanlara aktarıldığını anlatan Yılmazcan, "Odun ateşinde, kazanda yüksek ısıda 1-2 saatlik bir kaynama süreci geçiren pekmez, kıvamına ulaşması için 4-5 günlük soğuma ve dinlendirme aşamasına geçiyor. Daha sonra şişelere doldurulan pekmez, kullanıma hazır hale geliyor. Bizlerde vatandaşlarımızın üzüm pekmezi mesaisine katılarak, işlerinde kolaylık temennisinde bulunduk." diye konuştu.