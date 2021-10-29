İZTO Başkanı Özgener: "Yaralarımızı saracağız"

İZMİR (İHA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 48 milyon TL bağış toplandığını söyleyerek, "Yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 30 Ekim İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Birlikten İzmir Doğar kampanyası kapsamında bugüne kadar yaklaşık 48 milyon lira bağış toplandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kampanya kapsamında yapılacak okul ile birlikte toplanan bağışlar 53 milyon liraya ulaşmış oldu. Toplanan bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından konut ve diğer alanlar inşa edilecek. Temelini de yakın zamanda atacağız. Bizler her şartta ve koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.

Tam 1 yıl önce, 30 Ekim saat 14.51'de meydana gelen korkunç sarsıntıda 119 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 53 kişinin ise yaralandığını hatırlatan Özgener sözlerini şöyle sürdürdü: "Ege denizinde gerçekleşen bu sarsıntı 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti. 16 saniye süren bu sarsıntı ülkemizi, milletimizi büyük bir üzüntüye, büyük bir yasa boğdu. Özellikle İzmir'imizin Bayraklı ilçesinde büyük yıkımlar yaşadık. 30 Ekim depreminin yaralarını yine hep birlikte sardık. Depremin acı gerçeğiyle daha az yüzleşmek, can ve mal kayıpları yaşamamak için ülkemizin etkin bir deprem kuşağında yer aldığını unutmamalıyız. Türkiye'nin yüzde 66'sı deprem riski altında. Meydana gelen yıkımlar kentsel dönüşümün gerekliliğini ve aciliyetini bir kere daha ortaya koydu.

30 Ekim İzmir Depremi sonrasında Oda ve Borsalarımızın da desteğiyle depremden zarar gören iş yerlerimize destek olabilmek amacıyla KOSGEB Acil Destek Kredisinin geçmesine yönelik girişimlerimiz başarılı sonuç verdi. Depremde zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya gayret ettik, İzmir Valiliği koordinasyonunda oluşturulan fonla, depremde zarar gören üyelerimize mümkün olduğunca destek olmaya çalıştık" dedi.

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği koordinasyonunda düzenlenen "Birlikten İzmir Doğar" kampanyası ile İzmir'de yaşanan deprem sonucunda, ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı, sosyal ve eğitim alanlarının yapımı ile gerekli olabilecek diğer ihtiyaçların karşılanmasını amaçladıklarını belirten Özgener, "Kampanyada bugüne kadar yaklaşık 48 milyon TL bağış toplandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıkoğlu da kampanya kapsamında TOBB olarak güzel İzmir'imize yeni bir okul kazandıracağını belirtti. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan TOBB Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böylece, TOBB tarafından kampanya kapsamında yapılacak okul ile birlikte toplanan bağışlar 53 Milyon TL'ye ulaşmış oldu. Bu bağışlarla kampanyada yer alan kurumlar tarafından inşa edilecek olan konut ve diğer alanların temeli de yakın zamanda atılacak. Bizler her şartta ve koşulda hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta 30 Ekim depremi olmak üzere, depremden, selden, yangından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm afetzedelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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