İnsani su hakkı nedir? İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp? İstanbul'da suya zam mı gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - İnsani su hakkı nedir? İnsani su hakkı ne kadar, kaç metreküp? sorularına yanıt aranıyor. İSKİ tarafından "Suda İnsani Kullanım Hakkı'nın" kaldırmasının ardından, insanı su hakkına dair detaylar araştırılmaya başlandı.

İNSANİ SU HAKKI NEDİR?

İnsani Su Kullanım Hakkı kapsamında İstanbul'da tüketilen suyun bir miktarı ücretsiz olarak karşılanıyordu. İbb Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla İstanbul'da İnsani Su Kullanım Hakkı uygulaması uygulanıyordu. Buna göre İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu.

İNSANİ SU HAKKI NE KADAR, KAÇ METRE KÜP?

İstanbulluların kullandığı her 2,5 metreküp suyun 0,5 litresinin ücretsiz olmasını sağlayan "İnsani Su Kullanım Hakkı"nın İBB iştiraklerinden İSKİ tarafından kaldırıldı. Yeni uygulamanın yürürlüğe girmesiyle vatandaşın su faturası da ortalama yüzde 20 zamlandı. "İnsani Kullanım Hakkı"nın kaldırılması, sosyal medyada da büyük tepki gördü.

İSTANBUL'DA SU ZAMLANDI MI?

İnsani Su Kullanım Hakkı'nın 14 Ekim tarihi itibarıyla durdurulması İstanbul'da su faturalarına yansıyacak. Alınan karar sonrası su faturalarında ortalama yüzde 20 artış olması bekleniyor.

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