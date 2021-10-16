İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı - Haberler Ekonomi
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İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı

Geçtiğimiz günlerde bir online ilan ve alışveriş platformunda satışa konan pert araç, görenleri şaşkına çevirmişti. Araç demenin bin şahit istediği hurda topluluğu için 42.500 TL istenmişti. Söz konusu araç, satıldı ancak satıcının istediği fiyattan değil. Pert araç 20 bin liraya yeni sahibinin oldu.

Vatandaşlar bayilerde sıfır otomobil bulamadığı için ikinci el araçlara yöneldi. Durum böyle olunca ikinci el piyasasında fiyatlar aldı başını gitti. Geçtiğimiz günlerde bir online ilan ve alışveriş platformunda satışa çıkarılan pert bir araç gündem olmuştu. İlandaki resimlerde araç diye bir şey kalmamış bir hurda parçası topluluğu yer alıyordu. Ancak söz konusu hurda için 42.500 TL fiyat biçilmişti.

Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç, ilanını görenler büyük şaşkınlık yaşamıştı. İlan açıklamasında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtilmişti. Ayrıca ilan detayında "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" not olarak eklendi. Söz konusu ilan tepkilerin üzerine kısa bir süre sonra yayından kaldırılmıştı.

Araç demeye bin şahidin gerektiği hurda topluluğu için yeni bir gelişme yaşandı. Pert araç satıldı ancak istenen fiyata değil. Aracı alan hangi maksatla aldı bilinmiyor ama araç 20 bin TL'ye gitti.

Konuyla ilgili aracın satıcısı Erkan Çidan'dan da bir açıklama geldi. Çidan, "Kaç para yapar diye sembolik bir rakam yazdık. Bu arabanın yedek parça dahi olsa motoru 15-20 bin TL civarında. Baktım çok tepki var, telefonum susmadı ilanı kaldırdım. Ama araba 20 bin TL'ye satıldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ilan şöyleydi:

İlanı görenler gözlerine inanamamıştı! Hurda topluluğu 20 bin liradan satıldı

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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