İlanı gören gözlerine inanamadı! Pert araç için istenen ücret akıllara durgunluk verdi - Haberler Ekonomi
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İlanı gören gözlerine inanamadı! Pert araç için istenen ücret akıllara durgunluk verdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
İlanı gören gözlerine inanamadı! Pert araç için istenen ücret akıllara durgunluk verdi

Türkiye'nin önde gelen online ilan ve alışveriş platformunda ilana koyulan 'hurda araç' görenleri şaşkına çevirdi. Perte çıkan 2017 model araç için 42 bin 500 TL istenmesi akıllara durgunluk verdi.

Bayilerde sıfır otomobil bulamayan vatandaşlar, ikinci el araçlara yöneldi. Ancak ikinci el piyasasında da fiyatlar cep yakıyor. Son olarak Türkiye'nin ünlü online ilan ve alışveriş platformunda satışa çıkarılan bir aracın fiyatı yok artık dedirtti.

42 BİN 500 TL İSTENDİ

Perte çıkmış 2017 model Clio 4 araç için 42 bin 500 TL istenmesi görenleri şaşkına çevirdi. Satışa konulan aracın ilan detaylarında aracın plakalı ve ruhsatlı olduğu, muayenesinin yapıldığı, kasko değerinin olduğu belirtildi.

"ALICISINA HAYIRLI OLSUN"

İlan detayında ayrıca "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" not olarak eklendi. Söz konusu ilan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı.

İşte söz konusu ilan:

İlanı gören gözlerine inanamadı! Pert araç için istenen ücret akıllara durgunluk verdi

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
vedat cici :şaselerde direklerde nerdeyse hiç işlem yok :))))))
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