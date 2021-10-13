İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 Yılı 4. Olağan Toplantısı Yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Olağan Toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, istihdamın arttırılması amacıyla düzenli olarak İstihdam Kurul Toplantılarını yaptıklarını söyledi. Toplantı ile mesleki eğitim başta olmak üzere istihdam oranının arttırılması yönünde planlamalar yapıldığını belirten Vali Akın; "İhtiyaç duyulan meslek alanlarının belirlenmesine yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra işsizliğin önlenmesi için alınabilecek tedbirleri görüşerek İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyelerimizin görüş ve önerilerini aldık" dedi.

Valilikçe düzenlenen toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya'nın yaptığı sunumun ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi. - KIRŞEHİR

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