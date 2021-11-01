Havalar soğudu, vatandaş sobacıların yollunu tuttu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının mevsim normallerine gerilemesiyle birlikte sobacılarda geciken kış yoğunluğu başladı.

Uzun yıllar ortalamasının üzerinde sıcak bir sonbahar mevsimi yaşayan Denizli'de, yağışlara birlikte hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesine geriledi. Havanın soğumasıyla birlikte, sobacıların işlerinde de hareketlilik yaşanmaya başladı. Geçen yıla oranla soba fiyatlarına yüzde 100 zam geldiğini belirten esnaflar, işlerindeki hareketlilikten memnun olduklarını ve yoğunluğu daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Denizli'de 35 yıldır soba satarak geçimini sağlayan Muammer Çelik, havaların soğumasıyla vatandaşların soba almaya yöneldiğini anlattı. Geçen yıla oranla soba fiyatlarında yüzde 100 artış olduğuna dikkat çeken Çelik, "Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlarımız eksiklerini ve ihtiyaçlarını gidermek için sobalarını almaya başladı. Alım gücü geçen senelere göre çok düştü. Geçen yıl ile bu yıl arasında yüz de 100 fiyat farkı var. Geçen yıl sattığımız kuzine soba 650 TL iken bu yıl 1400 TL oldu. Fiyatlarda çok büyük bir artış var. Bu durum ise ister istemez vatandaşa yansıyor. Müşterilerimizden daha çok doğal gazın olmadığı köylerden gelip alıyor. Bunun yanında şehirde yaşayıp, doğalgazı bulunan vatandaşlarda soba alıyor. Vatandaş doğalgaz pahalı olduğu için ister istemez yöneliyor. Vatandaşlarımız pandemiden dolayı köye yönelmesinde soba satışlarında artış olmasına neden oldu. Sobalar yok satıldı. Bu yıl sobaya yöneliş bariz bir şekilde gözüküyor. Soba kulanlar çoğaldı" dedi.

Havaların soğumasıyla soba almaya gelen Feyzi Kobuk ise, soba fiyatlarında artış olduğunu ama sobanın bir mazisi olduğuna dikkat çekti. Kobuk "Havalar soğuyunca biz de sobalara bakmak geldi. Yolumuz sobalara düştü. Geçen yılda soba fiyatları arasında nasıl bir fark var. Soba fiyatları fazla yükselmiş. Sobanın da bir değeri var. Doğalgaza karşı bir mazisi var. Bir ekmek pişiriyorsun. Su kaynatabiliyorsun. Patates kızartabiliyorsun ama doğalgazda bunu yapamıyorsun. Doğalgaz her yeri ısıtıyor. Ama soba başında uymak ısınmak kadar güzel bir durum yok. Pandemi başladıktan sonra insanlar, ister istemez köylere gitmeye başladı. Sobada köylerde mecburen gereksinim duyuyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ