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Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Ekonomi

Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu Yağmurdan kaçan üreticiler fındıklarını 45 derece sıcaklıkta silolarda kurutuyor Batı Karadeniz bölgesinde aşırı sağanak yağışlar nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, 45 derece sıcaklıktaki silolarda mahsullerini kurutarak...

Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu

Yağmurdan kaçan üreticiler fındıklarını 45 derece sıcaklıkta silolarda kurutuyor

DÜZCE - Batı Karadeniz bölgesinde aşırı sağanak yağışlar nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, 45 derece sıcaklıktaki silolarda mahsullerini kurutarak satışa hazırlıyor.

Akçakoca'da Fındık üreticileri, sağanak yağışlar sebebiyle fındıklarını kurutamayınca çözümü teknolojik yardım almakta buldular. Fındıklarını ıslak zeminden toplayan üreticiler, ilçede kurulan 45 derece sıcaklıktaki silolara götürerek kurutmaya başladı. Yağmur yağışı sebebiyle güneşe hasret kalan fındık üreticileri, silolarda mahsullerini saati 150 liradan kurutarak satışa hazırlıyor.

Akçakoca'da kurduğu fındık kurutma tesisi ile üreticilerin sorunlarını çözmeye yardımcı olduğunu ifade eden Dinçer Pazvant, "Yoğun talep oldu. Fındık üreticileri fındığını çürümesini engelleyerek fındığını bizim hazırladığımız 2 adet 5'er ton alan silolarda, 45 derece sıcaklıkta kurutuyoruz. Maliyet olarak sistem mazotla çalışıyor. Bir saati 150 TL, 130 TL zaten maliyeti tutuyor. Fındık çok ıslak ise zaman biraz daha uzuyor. Ona göre de maldiyet eğişiyor. Şu ana kadar 350 ton kadar fındık kuruttuk" dedi.

Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu

Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu

Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu

Güneşe hasret fındık üreticisi çareyi teknolojide buldu
İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Ekonomi Haberleri
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