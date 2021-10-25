Güncel canlı altın fiyatları! Altın yorum ve grafiği! Altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altın fiyatı kaç? | 25 Ekim

Yatırım amaçlı, ticari amaçlı, özel amaçlı olarak altın alış ve satışı milyonlar insan tarafından yapılmakta ve günlük altın alış ve satış fiyatı takip edilmektedir. Birçok amaçla özellikle de yatırım aracı ile altın alım ve altın satımı yapılmaktadır. Bu sebeple vatandaşlar Altın alış ve satış fiyatlarını merak ederler. Peki, 25 Ekim Pazartesi Güncel altın fiyatları ne durumda, Altın düşecek mi, yükselecek mi? Altın'da son durum nedir? CANLI altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatı nedir? Tam altın fiyatı ve yarım altın fiyatı nedir? İşte haberimizde...

25 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! YÜKSELİR Mİ DÜŞER Mİ?

Güne 556,64 TL'den başlayan gram altının alış fiyatı 555,66 TL'ye düşmüştür.

Güne 561,41 TL'den başlayan gram altının satış fiyatı 560,43 TL'ye düşmüştür.

Güne 909,16 TL'den başlayan çeyrek altının alış fiyatı 907,45 TL'ye düşmüştür.

Güne 927,72 TL'den başlayan çeyrek altının satış fiyatı 925,84 TL'ye düşmüştür.

Güne 3742 TL'den başlayan Cumhuriyet altının alış fiyatı 3733 TL'ye düşmüştür.

Güne 3779 TL'den başlayan Cumhuriyet altının satış fiyatı 3770 TL'ye düşmüştür.

Güne 3673 TL'den başlayan tam altının alış fiyatı 3663 TL'ye düşmüştür.

Güne 3710 TL'den başlayan tam altının satış fiyatı 3700 TL'ye düşmüştür.

Güne 1818 TL'den başlayan yarım altının alış fiyatı 1813 TL'ye düşmüştür.

Güne 1855 TL'den başlayan yarım altının satış fiyatı 1850 TL'ye düşmüştür.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | 25 EKİM 2021 PAZARTESİ

Gram altın fiyatı alış: 555,66TL satış: 560,43 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 907,45 TL satış: 925,84 TL

Cumhuriyet altını fiyatı alış: 3733 TL satış: 3770 TL

Tam altın fiyatı alış: 3663 TL satış: 3700 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1813 TL satış: 1850 TL

GRAM ALTIN 1 GÜNLÜK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 HAFTALIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 1 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

GRAM ALTIN 6 AYLIK GRAFİĞİ!

Görsel: investing.com

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