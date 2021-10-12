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Gül çiçeği fiyatı 7,80 TL olarak açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gül çiçeği fiyatı 7,80 TL olarak açıklandı

Isparta Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) 2021 yılı Gül çiçeği kilogram fiyatını açıkladı.

ISPARTA (İHA) - Isparta Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) 2021 yılı Gül çiçeği kilogram fiyatını açıkladı. Gülbirlik'te düzenlenen basın toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Çelik ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Dünya Gülyağı üretiminin yüzde 65'ini karşılayan ve bu konumuyla dünyanın en çok gül yağı üreten şehri olan Isparta'da, her yıl Mayıs ayının ilk haftası başlayıp Temmuz ayının ilk haftası sona eren Gül çiceği hasat sezonunda, gül üreticilerinin merakla beklediği gün geldi. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, 2021 yılı Gül çiçeği kilogram fiyatını 7,80 TL olarak açıkladı.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, pandeminin tüm dünyada büyük sıkıntılar sebep olduğuna dikkat çekti. Çelik, basın toplantısında şöyle konuştu:

"Gülcülük sektörünün bölgemizde gelişmesinde büyük emeği geçen ve bölge ekonomisi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlanmasında her türlü fedakarlıktan çekinmeyen gülcülüğün duayeni merhum Müftüzade İsmail Efendi başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş olan Gülbirlik kurucularını ve emeği geçen tüm üreticileri minnetle yad ediyoruz. Sizlerin de malumları olduğu üzere, 2020 yılı ve içinde bulunduğumuz 2021 yılında Covid-19 salgını ülkemiz ve tüm dünya ülkelerinde başta sağlık olmak üzere ekonomi ve ticaret bağlamında da büyük sıkıntılara yol açmıştır. Ekonomilerdeki küçülmeler ve durgunluklar doğal olarak Türkiye'yi de etkilemiş olup, yaklaşık bir buçuk yıldır insanlık bu salgın ile mücadeleye devam etmektedir. Ümitle, tüm insanlığın en kısa sürede bu salgından selamete çıkmasını, ekonomilerin tez zamanda toparlanmasını ve ticari faaliyetlerin hız kazanmasını bekliyoruz."

2020 ve 2021 yıllarındaki pandemi sürecinin getirdiği her türlü sıkıntı ve problemlerin gölgesinde, üretici ortakların emeklerinin korunması, için gayreti gösterdiklerini söyleyen Çelik, "Henüz pandeminin etkilerinin 2020 yılının etkilerinden daha az olmamasına rağmen pazarlama faaliyetlerimizi ısrarla sürdürdük ve çalışmalarımıza devam ettik, ediyoruz. Pandeminin gölgesinde 2021 yılı gül çiçeği sezonunu hayırlısı ile kazasız belasız tamamladık. Akabinde hemen pazarlama çalışmalarımıza başlayarak yurt dışı satışlarımızı gerçekleştirdik. Halen çalışmalarımız devam etmektedir. Bizler Yönetim Kurulu olarak üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve rahatlatmak için Birliğimiz ve Rosense A.Ş.'nin imkanlarını birleştirerek yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2021 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 TL olarak tespit edilmiştir. Ödemelere perşembe veya cuma günü başlanacaktır. Bu vesile ile gül çiçeği fiyatının üretici ortaklarımıza ve birliğimize hayırlı olmasını temenni eder, Yönetim Kurulu olarak katkılarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılar sunarız" diye konuştu. - ISPARTA

Gül çiçeği fiyatı 7,80 TL olarak açıklandı

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