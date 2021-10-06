Gaziantep Ticaret Borsası
AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsası'nda kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı en yüksek 9,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Sert buğday ( Güneydoğu )
|Kg
|3,08
|3,34
|Sert buğday ( İç Anadolu )
|Kg
|2,97
|3,14
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,60
|2,86
|Çakır arpa
|Kg
|2,54
|2,56
|Beyaz arpa
|Kg
|2,50
|2,51
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|9,20
|9,40
|Mısır
|Kg
|2,74
|2,75
AA / Feride Pelin İnal - Ekonomi Haberleri
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