Kılıçdaroğlu, faiz kararına ateş püskürdü: Ülkeyi açlığa götürüyorlar - Haberler Ekonomi
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Kılıçdaroğlu, faiz kararına ateş püskürdü: Ülkeyi açlığa götürüyorlar

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın faizi 200 baz puan düşürmesi ve sonrasında doların rekor kırmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu kararla ülkenin açlığa doğru götürüldüğünü ifade etti.

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesiyle birlikte Dolar, TL karşısında rekor bir yükselişle 9,49'a kadar çıktı. Tarihin en yüksek seviyesini gören doların artışı karşısında muhalefet liderleri, üst üste paylaşımlar yaparak tepki gösterdi. Meral Akşener, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da paylaşım yaparak doların yükselişi karşısında adeta ateş püskürdü.

KILIÇDAROĞLU: ÜLKEYİ AÇLIĞA DOĞRU GÖTÜRÜYORLAR

Geçtiğimiz hafta bürokratlara "Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa Pazartesi itibariyle durun" çağrısı yapan ve Merkez Bankası'na giderek Şahap Kavcıoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu, doların rekor yükselişinin ardından Twitter'dan şunları söyledi:

"Ülkenin şerefli bürokratlarına seslendim; bir de tabii ki şahsın bürokratları var. Onların ne olduğu bugün daha da aşikar oldu. Şahıs ve şürekası ülkeyi açlığa doğru götürüyor. Bu yapılanlar ya millete ihanet ya da bir sağlık sorunu… Başka bir izahı yok!"

Faiz kararının ardından doların yükselişine Kılıçdaroğlu'ndan çok sert tepki

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Kılıçdaroğlu, faiz kararına ateş püskürdü: Ülkeyi açlığa götürüyorlar
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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