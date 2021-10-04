Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Facebook için bugün tam anlamıyla "kara bir gün" olarak tarihe geçti. Facebook'un eski çalışanı Frances Haugen'ın sızdırdığı bilgiler ve erişim sorunu nedeniyle şirket yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Dünyanın en önemli sosyal ağları arasında yer alan Facebook, zor zamanlar geçiriyor. Şirketin yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından 37 yaşındaki Frances Haugen, şirket hakkında sansasyonel bilgileri basına sızdırdı. Haugen'in sızdırdığı belgelerde Facebook'un yalan ve nefretle mücadele etmek yerine büyümeyi seçtiği şeklinde bilgiler yer aldı.

Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Frances Haugen, Facebook'un önceliğinin, "nefret söylemiyle ve yalan haber le" mücadele değil, kâr etmek olduğunu söyledi. Haugen, Amerikan Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgelerin, Facebook'un "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" kanıtladığını belirtti.

Frances Haugen'ın şirket hakkındaki ağır ithamlarının yanı sıra bugün dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı da Facebook'u ciddi oranda etkiledi. Şirket, iki olayın birleşmesi sonucu borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Ayrıca değer kaybının devam ettiği belirtiliyor.

Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor. İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

Oynadığı iki sayısal loto biletinde de 5 sayı tutturan kadın, 4.6 milyon dolarlık servetin sahibi oldu

 Facebook domaini ele geçirildi iddiası! Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adının fiyatını sordu

Facebook domaini ele geçirildi iddiası! Twitter kurucusu Jack Dorsey, alan adının fiyatını sordu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Varank Süleyman Soylu Binali Yıldırım Ahmet Davutoğlu
Magazin Bergen Alişan Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Alex Teixeira Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 22:34:14. #1.11#