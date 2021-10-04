Facebook'un kara günü! Eski çalışanın ifşaları ve erişim sorunu yüzde 5'in üzerinde değer kaybettirdi

Dünyanın en önemli sosyal ağları arasında yer alan Facebook, zor zamanlar geçiriyor. Şirketin yanlış bilgiler biriminin eski çalışanlarından 37 yaşındaki Frances Haugen, şirket hakkında sansasyonel bilgileri basına sızdırdı. Haugen'in sızdırdığı belgelerde Facebook'un yalan ve nefretle mücadele etmek yerine büyümeyi seçtiği şeklinde bilgiler yer aldı.

"BÜYÜMEYİ GÜVENLİĞE TERCİH ETTİLER"

Konuyla ilgili bir de açıklama yapan Frances Haugen, Facebook'un önceliğinin, "nefret söylemiyle ve yalan haber le" mücadele değil, kâr etmek olduğunu söyledi. Haugen, Amerikan Wall Street Journal gazetesine sızdırdığı belgelerin, Facebook'un "büyümeyi güvenliğe tercih ettiğini" kanıtladığını belirtti.

ERİŞİM SORUNUYLA BİRLİKTE KAYIP YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE

Frances Haugen'ın şirket hakkındaki ağır ithamlarının yanı sıra bugün dünya genelinde yaşanan erişim sıkıntısı da Facebook'u ciddi oranda etkiledi. Şirket, iki olayın birleşmesi sonucu borsada yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti. Ayrıca değer kaybının devam ettiği belirtiliyor.

EKONOMİYE MALİYETİ 160 MİLYON DOLAR

Nasdaq'da işlem gören hisse senedi, yüzde 5,75'lik değer kaybıyla 323,28 dolardan işlem görüyor. İnternet kesintilerini ve kesintilerin etkilerini izleyen NetBlocks, WhatsApp, Instagram ve Facebook kesintisinin küresel ekonomiye maliyetinin 160 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

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