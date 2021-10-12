Enerji sektörü artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor - Haberler Ekonomi
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Enerji sektörü artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor

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Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini belirtti. Yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğini vurgulayan Kuyan, "1 Temmuz'da yüzde 15 zam yapıldı. Ekim ayında yüzde 15'lik bir zam daha bekliyorduk. Ama bu zammın olmaması özellikle perakende ve tedarik şirketlerini oldukça zora soktu" dedi.

Ham madde fiyatlarının artışı, kuraklık ve döviz kurundaki yükseliş dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji şirketlerinin maliyetlerini 2-3 katına çıkartıyor. Sektör temsilcileri artan talepler, fiyat ve maliyet baskısının elektrik dağıtım ve üretim şirketlerini zora soktuğunu söyledi. Özellikle sanayi sektörünün elektrik enerjisini çok ucuza aldığına dikkat çeken temsilciler önümüzdeki dönemde yüzde 45 zam yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

BloombergHT'ye konuşan Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini söyledi. Burak Kuyan "1 Temmuz'da yüzde 15 zam yapıldı. Ekim ayında yüzde 15'lik bir zam daha bekliyorduk. Ama bu zammın olmaması özellikle perakende ve tedarik şirketlerini oldukça zora soktu. Ocak ayında ise yüzde 25'lik biz zam bekliyorduk. Artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda elektriğe yüzde 40-45 bandında bir zam yapılmasına ihtiyaç var" dedi.

"YAPILMAYAN ZAMLAR ZARAR VERİYOR"

Yapılmayan zamların ilerde daha büyük sorunlara sebebiyet vereceğini söyleyen Burak Kuyan "Yapılmayan zamlar, zamanında alınmayan önlemler ve halının altına süpürdüğümüz sorunlar ilerde daha büyük problemlerle karşımıza çıkıyor. Üretim şirketlerinde çok fazla sıkıntı yaratmasa da özellikle perakende şirketlerinde çok ciddi sıkıntılara sebebiyet verdi. Artan gaz ve ithal kömür maliyetleri iki kat yansıyor ve piyasadan alınıyor." dedi.

"ÜRETİM DE İTHAY KÖMÜR FİYATLARI ÖNEMLİ"

Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık, elektrik üretiminde ithal kömür fiyatlarının büyük rol oynadığını söyleyerek, ithal doğal gaz ve maliyetlerle birlikte tarifelerin maliyetlerin altında kaldığını söyledi.

Aşık sözlerine şöyle devam etti:

"İthal kömürde spot fiyatlara baktığımızda ton başına 237 dolarlara çıktığını görüyoruz ki bu nisan ayında 80 dolardı. Elektrik ürettiğinizde buradan çıkan maliyet elektrik piyasası tavanına tehlikeli ölçüde yakın ve daha üstünde. Yani santraller kömür stokları bitince kömür maliyeti nedeniyle çalışamaz hale gelebilirler. İthal doğal gaza baktığımızda burada durumlar biraz daha farklı. Bu sene su az olunca doğal gaz tüketimimizde doğal olarak arttı. Öncelikli olarak son çeyrek için 15-18 milyar metreküp doğal gaz bulmamız gerekiyor. Maliyetler içerisinde bu gazı ne şekilde tedarik edeceğimiz çok önemli. Tarifelere baktığımızda mesken tarifesi ekim ayı için 1488 lira olduğunu görüyoruz ve bu da 166 dolara geliyor. Sanayiye baktığımızda 2.358 lira 263 dolara denk geliyor. Elektrik üretimi için kullanılan doğal gaz baktığımızda da 2.724 lira yani 303 dolara denk geliyor. Genel hatlarıyla baktığımızda tüm tarifelerin yapılan zamlara rağmen maliyetlerin altında kalacağını görüyoruz."

Enerji sektörü artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor
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Yorumlar (6)
HAKAN ARSLANOĞLU:Bazı illerde kullanılan kaçak elektrik bedelleri, faturasını doğru dürüst ödeyen hak yemeyen vatandaşa yansıtılıyor. Benim hakkımı yiyenler bunu bana yansıtanlar hakkım onlara haram olsun. Allah onlardan haksız yere tahsil edilen paraları hastalık olarak çıkarsın inşallah.
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YOĞURTÇU :SONUNUZ OLUR Bİ DENEYİN İSTERSENİZ...
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Oktay Şahin:Ampül söner gider ozaman
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Haber: Enerji sektörü artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 bandında zam istiyor - Haberler Ekonomi
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