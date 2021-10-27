Enerji deposu 'Boyabat ezmesi' Türkiye'ye satılıyor

SİNOP (İHA) - Sinop'ta yapılan ' Boyabat ezmesi', lezzetiyle yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Fındık ile cevizin bir araya geldiği tam bir enerji deposu Boyabat ezmesi yurdun dört bir yanından büyük talep görüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Boyabat ezmesi üreticisi Saim Gürbüz, "Şekerci Mehmet Gürbüz yani babam, 1952 yılında mesleğe çırak olarak başlayan ve 1964'ten beri de kendi dükkanında üretime devam eden halen de bunu sürdüren bir zanaatkar. Şekerlemenin bütün çeşitlerini yapıyor. Artı bunun yanında kendisine özel ürünümüz olan Boyabat ezmesini tüm Türkiye'nin beğenisine sundu. Boyabat ezmesi çifte kavrulmuş fındık çok yoğun kavrulmuş fındık. Toz şekeri ağdası ve cevizden oluşan bir ürün. Özellikle 40 yıldır üretimi devam ediyor ama son 10 yıldır talep çok arttı. Artık Antep fıstıklısını, Bademlisini de yapıyoruz. Tabii, hepsi cevizli olarak. Özellikle yazın misafirlerimize sıcak satışla ulaştırıyoruz ürünü. Ama 12 ay boyunca Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz ve özellikle kış aylarında kargo durumumuz artıyor. Yurt dışından da talep olmaya başladı. Henüz toplu taleplere yetişecek bir kapasitemiz yok ama kargoyla da Avrupa'ya ya da Körfez ülkelere ezmeyi ulaştırdık" dedi. - SİNOP