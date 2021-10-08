Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'ın Palu ilçesinde yıllar önce kuruyan Murat Nehri'nin yatağını tarım alanına dönüştüren çiftçiler, yaklaşık 10 bin dönümlük arazinin 4 binlik dönümünde ektikleri silajlık mısırda hasada başladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'ın Palu ilçesinde yıllar önce kuruyan Murat Nehri'nin yatağını tarım alanına dönüştüren çiftçiler, yaklaşık 10 bin dönümlük arazinin 4 binlik dönümünde ektikleri silajlık mısırda hasada başladı.

Palu ilçe sınırları içinde bulunan Keban Barajı gölünü besleyen ve en büyük kolu olan Murat Nehri'nin kurumasının ardından bölge tarım alanına dönüştürüldü. Yaklaşık 10 bin dönümde ekimi yapılan çeşitli tarım ürünlerinde hasat dönemi başladı. Keklikdere köyünde 4 bin dönümlük arazide hayvanlarda iştah ve süt verimini arttıran silajlık mısırın hasadı drone ile havadan görüntülendi. Palu ilçesi ile Bingöl ve Muş illerinde bu sezon toplam 60 bin ton silajlık mısır rekoltesi beklendiği kaydedildi.

"Bu yıl istediğimiz tonajı alamadık"

Silajlık mısır hasadına başladıklarını dile getiren çiftçilerden Erdem Dağ, "Keban Barajı havzası bölgesinde yaklaşık 10 bin dönüm tarım alanı mevcuttur. Bu alanda bu yıl 4 bin dönüm silajlık mısır ektik. Haziran ayında başlayıp ekim başlarına doğru biçme safhasına gelen silajımızı hasat ediyoruz. Bu esnada hangisi buraya uyumlu ve daha verimlidir diye 6-7 mısır çeşidini denedik. Bu sene istediğimiz tonajı alamadık ve normal bir tonajda gidiyoruz. Bu yıl bizim eksikliğimizden, geç kalmamızdan dolayı biraz eksik aldık. Önümüzdeki yıllarda daha profesyonelce bu işi yapacağız. Burası bu bölgeye bir ekonomik katkıdır" dedi.

Bir firma adına hasat işleri yapan Adem Mutlu ise, gelecek sene Palu, Bingöl ve Muş'ta 150 bin ton silajlık mısır hasadı gerçekleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Mısır silajının yapılması, nakliyesi ve sıkıştırma işlerini yapıyoruz. Burayla birlikte yaklaşık 60 bin ton silaj hasadımız olacak. Bu hasadı Bingöl merkezde, Muş merkezde ve şu anda Palu Keklikdere köyünde gerçekleştiriyoruz. Şu an bu 60 bin tonun 15 bini Bingöl'den taşındı, geriye kalanı ise Muş ve Elazığ'dan taşınıyor. Biz bu bölgede yaklaşık 60 gündür çalışıyoruz. Bu sene 35 adet tır, 2 makine çalışıyor. Seneye ise bu 150 bin ton olacak" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

Elazığ'da 4 bin dönümlük alanda silajlık mısır hasadı başladı

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