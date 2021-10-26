Döviz büroları bakanlığın kararına tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar

Döviz büroları, Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın döviz bürolarına ilişkin kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenlemesini protesto etmek amacıyla 4 Kasım Perşembe günü saat 11.45'te ülke genelinde geçici süreliğine kepenk indirecek.

"DÜZENLEME TEKRAR ELE ALINMALI"

Döviz bürolarının Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesiyle ilgili konuşan Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Ulaş Çabuk, "Düzenlemenin tekrar ele alınmasını talep ediyoruz. Bu yönde itirazlarımız olacak. Yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışacağız. Sektör birlik içerisinde yürütmeyi durdurmak için Danıştay'da dava açmayı düşünüyor. Sektör olarak tamamen göz ardı edildik. Bu düzenleme için bizim görüşlerimiz alınabilirdi. Bu düzenleme Türkiye'deki yetkili müesseselerin sonunu getirecek bir düzenleme. Yürütme durdurulmazsa ben 2022 sonunda şirketimi kapatmak zorunda kalacağım." dedi.

KİMLİK TESPİTİ ZORUNLU HALE GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapmıştı.

Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Müesseselerden sermaye şartını 31 Aralık 2022'ye kadar yerine getirmeleri istendi.

Söz konusu düzenlemeyle döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirildi.

Öte yandan B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alanında da düzenlemeler yapıldı.

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