Dolar/TL 9,26 seviyelerinden işlem görüyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dolar/TL 9,26 seviyelerinden işlem görüyor

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Dolar/TL 9,26 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,26 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 9,26 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,95 altında 9,2132 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 9,2640 seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 10,8000'den, sterlin/TL de yüzde 0,40 yükselişle 12,7880'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 93,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1640'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, karar öncesi ve sonrasında oynaklığın artabileceğini belirtti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin düşürüleceğini tahmin ederken, beklentilerin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euroalış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Dolar tarihi zirveyi gördüğü haftada 9.20'nin altını test etti

Dolar tarihi zirveyi gördüğü haftada 9.20'nin altını test etti

 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 533 liradan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title