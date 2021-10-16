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Dolar kuru 9,27'ye ulaşarak rekor tazeledi

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Merkez Bankası'nda 3 üst düzey yetkilinin görevden alınmasının ardından yükselişe geçen dolar, gece yarısı 9.27 ile rekor tazeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Görüşme sonrası perşembe gece yarısı Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Bu gelişme sonrası yükselişini hızlandıran Dolar, rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Yeni güne de yükselişle başlayan kur, gece yarısı tarihi zirvesini 9,27'ye taşıdı.

Dolar saat 00.45 itibarıyla rekor seviyesi olan 9,27'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,75'den, sterlin ise 12,71'ten işlem görüyor.

Dolar kuru 9,27'ye ulaşarak rekor tazeledi

Dolardaki yükselişe paralel olarak hareket eden altının gram fiyatı ise 527 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 854 liradan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelecek açıklamaların izlenmeye devam edileceğini belirterek, veri gündeminde ABD'de perakende satışlar, New York Fed imalat endeksi ve Michigan Üniversitesi güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesinin öne çıktığını kaydetti.

Dolar kuru 9,27'ye ulaşarak rekor tazeledi
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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