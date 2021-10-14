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Dezavantajlı gençlere meslek edindirmek için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dezavantajlı gençlere meslek edindirmek için imzalar atıldı

Amasya Valiliği tarafından uygulanacak "Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası İçin Destek Projesi'nde imzalar atıldı.

AMASYA (İHA) - Amasya Valiliği tarafından uygulanacak "Dezavantajlı Çocuk ve Gençler İçin Meslek Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası İçin Destek Projesi'nde imzalar atıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata geçirilen '2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' kapsamında toplam bütçesi 1,1 milyon TL olan projenin sözleşmesini Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin imzaladı.

2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı'na katkı sunacağını belirtiği projeyle mevcut iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde anne veya babası vefat etmiş gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Mustafa Masatlı, "Bu doğrultuda Amasya Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan Şehit Yılmaz Zengin Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde tekstil, mobilya tasarım ve kaynak atölyesi kurulacak olup yaklaşık 800 gence eğitim ve istihdam fırsatı sunulacaktır" dedi.

Mesleki ve teknik kursları başarıyla tamamlayan gençlerin daha önce istihdam taahhüdünde bulunan işletmelerde istihdamının sağlanacağına değinen Vali Masatlı, "Dezavantajlı gruplara yönelik girişimcilik eğitimi, kariyer rehberliği, üniversite hazırlığı ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında ayrıca İpekköy'de toplam 10 dönümlük arazi üzerine bungalov evler, eğitim ve etkinlikler için atölyeler ve çocuk parkının bulunacağı sosyal aktivite alanı yapılacaktır" diye konuştu.

İmza töreninde Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Kürkçü ve diğer yetkililer yer aldı. - AMASYA

Dezavantajlı gençlere meslek edindirmek için imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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