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"Demokratlar"dan milyarderleri vergilendirme teklifi

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, ülkedeki milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngören "milyarderler vergisi" teklifini açıkladı.

ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri, ülkedeki milyarderlerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden vergi ödemelerini öngören "milyarderler vergisi" teklifini açıkladı.

Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden, ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal altyapı paketinin finansmanına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan ve "milyarderler vergisi" olarak da adlandırılan vergi planının detaylarını paylaştı.

Wyden, konuya ilişkin açıklamasında, "Milyarderler Gelir Vergisi ile vergi yasamızda adaleti yeniden sağlamak ve Amerikan ailelerine yönelik kritik yatırımları finanse etmek için tarihi bir fırsatımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Milyarderleri vergilendirmeye yönelik teklif, Biden'ın sosyal altyapı paketindeki politikaları finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla Senato Demokratları'nın dün açıkladığı yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi teklifinin ardından geldi.

Yaklaşık 700 vergi mükellefini etkilemesi bekleniyor

Milyarderlerin "vergiden kaçmasını" önlemeyi amaçlayan teklif, bu kişilerin sahip oldukları hisse senetleri ve diğer varlıklar üzerinden yıllık vergi ödemesini öngörüyor.

Yüz milyarlarca dolarlık gelir sağlaması beklenen vergi planının, art arda üç yıl boyunca 1 milyar dolardan fazla varlığa sahip olan veya 100 milyon dolardan fazla gelir elde eden vergi mükelleflerini etkilemesi planlanıyor.

Bu kapsamda, yaklaşık 700 mükellefin vergiye tabi olması bekleniyor.

Söz konusu teklifle, hisse senetleri gibi ticarete konu olan yatırımlar söz konusu olduğunda, vergi mükelleflerinin kazançlar üzerinden vergi ödemesi ve zararları için yıllık olarak kesinti talep edebilmesi öngörülüyor.

Gayrimenkul gibi ticareti yapılamayan varlıklarda ise milyarderlerin kazançlar üzerinden yıllık olarak vergi ödememesi ancak varlıkları sattıklarında normal sermaye kazançları vergilerine ek olarak bir ücret ödemeleri planlanıyor.

Milyarderler vergi planının, şirketler ve zenginler için vergi oranlarında doğrudan artışı tercih eden Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar'ın muhalefetiyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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