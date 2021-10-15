Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı... - Haberler Ekonomi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı...

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
AA / Abdullah Yasin Güler - Ekonomi Haberleri
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar...
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı... - Haberler Ekonomi
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