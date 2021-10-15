Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı...
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Ekonomi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır."
AA / Abdullah Yasin Güler - Ekonomi Haberleri