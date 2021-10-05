Ceyhan'da sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyulacak elemanlar için kurs açılacak - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ceyhan'da sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyulacak elemanlar için kurs açılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ceyhan'da sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyulacak elemanlar için kurs açılacak

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilçede gerçekleşecek sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı aranan elemanları temin etmek için de kurslar açacaklarını söyledi.

CEYHAN, ADANA (İHA) - Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, ilçede gerçekleşecek sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı aranan elemanları temin etmek için de kurslar açacaklarını söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca Ceyhan'da görev verilecek olan çeşitli branşlardaki kadrosuz usta öğreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Murat Göğebakan Kültür Merkezinde, Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz'ın başkanlığında iki grup halinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusret Oral ve ilgili şube müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı.

Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, halk eğitim faaliyetlerinin toplum hayatında önemli bir yere sahip olduğunu, bu alana çok talep olduğunu, talepleri mümkün olduğunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Talepleri ve eğitim içeriklerindeki yenilikleri, değişen ve niteliği artan kursiyer profilini dikkate alarak usta öğreticilerin bilgilerini geliştirmeleri ve çok daha fazla dikkatli, tedbirli ve yoğun çalışmaları gerektiğini belirten Kaymakam Yılmaz, "Halk eğitim kurslarında ilçemizde gerçekleşecek sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı aranan elemanları da Ceyhan'dan temin etmek amacıyla kurslarda bu hususa da öncelik vereceğiz" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Meral Akşener Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Prens William Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Mehmet Topal Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ceyhan'da sanayi yatırımlarında ihtiyaç duyulacak elemanlar için kurs açılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:02:01. #1.17#