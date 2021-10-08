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Bu hafta yatırım araçları performansı

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,25 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, dolar/TL yüzde 0,96, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,25 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,08, dolar/TL yüzde 0,96, avro/TL yüzde 0,72 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.371,54, en yüksek 1.407,84 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,25 azalarak 1.398,00 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,08 kazançla 505,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 artışla 3.349,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 810,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 818,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,96 değer kazanarak 8,9370 liraya, avro da yüzde 0,72 artarak 10,3360 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,32, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
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