Boyner'in yeni reklam filmi yayında

Birçok markanın onlarca denim modeline sahip Boyner, 'Çek bi' jean' isimli yeni reklam filminin yayında olduğunu duyurdu. Reklam filminde, her yaştan, her tarzdan karakterler için ilham verici denim kombinlerinin yer aldığı bildirildi.

Yeni reklam filmi, günlük hayatta sık kullanılan, 'Bi' jean çektim' kalıbından ilham aldı. Denim ile her yerde, her tarzda rahat ve şık olmanın vurgulandığı filmde, maceradan doğaya her tarza uyum sağlayan jean rahatlığı ön plana çıkarılıyor.

Markanın, Türkiye'nin en geniş jean seçkisine sahip olduğunun vurgulandığı reklam filmi 'Çek Bi' Jean', hangi yaş ya da stilde olursa olsun herkesin tarzıyla başkalarına ilham olabileceğini söylüyor.

Sosyal medyada hayatının her anını çeken ve paylaşanların kadrajlarının görüldüğü 'Çek Bi' Jean' reklam filmi, şarkıcı Donna Summer'ın Hot Stuff şarkısı eşliğinde herkesi bi' jean çekmeye davet ediyor.

Kıvanç Talu'nun seslendirdiği film, VMLY&R İstanbul imzasını taşıyor. Filmin yönetmen koltuğundaysa Onur Dağ oturuyor.