Borsada işlem hacmi sıralaması
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.517.302.276Aselsan1.121.651.270Sasa Polyester942.680.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.517.302.276
|Aselsan
|1.121.651.270
|Sasa Polyester
|942.680.072
|Türk Hava Yolları
|922.184.227
|Petkim
|866.409.213
|Ereğli Demir Çelik
|789.480.050
|Tüpraş
|572.871.238
|Kardemir (D)
|497.007.214
|Şişe Cam
|464.990.563
|Yapı ve Kredi Bank.
|460.235.146
|Emlak Konut GMYO
|448.711.572
|Akbank
|433.879.176
|Bim Mağazalar
|313.483.618
|Doğan Holding
|302.158.880
|Otokar
|230.012.121
|Koza Altın
|223.344.720
|Koza Madencilik
|200.468.854
|Tofaş Oto. Fab.
|184.046.577
|T. Halk Bankası
|169.317.800
|İş Bankası (C)
|166.264.718
?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri
500