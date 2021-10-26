Borsada günlük işlemler (1)
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,12
|0,59
|-33,85
|Acıpayam Selüloz
|16,23
|0,74
|-4,69
|Adel Kalemcilik
|25,60
|1,59
|-23,33
|Adese Gayrimenkul
|1,18
|0,85
|-57,86
|Afyon Çimento
|3,48
|0,87
|-31,90
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,84
|-0,45
|15,78
|Ak Enerji
|1,94
|0,52
|-12,22
|Akbank
|5,58
|0,72
|-17,43
|Akçansa
|15,83
|1,02
|-1,69
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|1,06
|-20,52
|Akfen GMYO
|6,03
|-3,83
|130,96
|Akın Tekstil
|31,28
|0,84
|-1,51
|Akiş GMYO
|1,83
|2,81
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|40,06
|9,99
|-35,20
|Aksa
|22,50
|0,09
|62,87
|Aksa Enerji
|7,28
|0,69
|95,70
|Aksigorta
|7,05
|-1,26
|-15,15
|Aksu Enerji
|17,89
|-0,06
|137,04
|Alarko Carrıer
|297,00
|0,68
|-18,30
|Alarko GMYO
|22,62
|0,09
|-10,70
|Alarko Holding
|9,37
|0,75
|9,96
|Albaraka Türk
|1,76
|0,00
|-9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,88
|5,37
|-12,74
|Alkim Kağıt
|14,94
|0,61
|15,42
|Alkim Kimya
|17,23
|0,35
|22,31
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|-5,26
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|53,25
|-0,37
|6,59
|Anadolu Efes
|22,40
|0,81
|4,86
|Anadolu Grubu Holding
|27,20
|3,90
|4,12
|Anadolu Hayat Emek.
|9,27
|0,22
|15,36
|Anadolu Isuzu
|20,00
|3,84
|11,11
|Anadolu Sigorta
|6,04
|0,83
|-16,35
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|22,46
|-1,23
|Anel Elektrik
|2,71
|0,00
|-14,51
|Arçelik
|33,56
|1,15
|17,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,78
|1,08
|-6,86
|Arena Bilgisayar
|9,52
|0,53
|-12,68
|Armada Bilgisayar
|55,40
|9,92
|12,88
|Arsan Tekstil
|4,61
|0,22
|15,66
|Arzum Ev Aletleri
|17,39
|0,69
|-28,03
|Aselsan
|16,97
|1,74
|-7,01
|Ata GMYO
|4,21
|-4,32
|-23,59
|Atakule GMYO
|2,68
|-0,74
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|5,90
|0,85
|6,12
|Atlas Yat. Ort.
|1,34
|0,75
|-23,43
|ATP Bilgisayar
|36,00
|0,84
|Avrasya GMYO
|1,85
|-0,54
|-29,37
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|-0,43
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,29
|-1,72
|4,83
|Aydem Enerji
|6,90
|2,83
|Ayen Enerji
|5,70
|3,83
|5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,56
|3,00
|73,41
|Aygaz
|18,35
|-0,70
|29,35
|Bagfaş
|21,40
|4,09
|7,00
|Bak Ambalaj
|19,35
|0,52
|-2,16
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|0,12
|4,37
|Bantaş Ambalaj
|3,29
|-0,60
|5,22
|Banvit
|64,95
|0,15
|24,90
|Başkent Doğalgaz GMYO
|34,30
|0,94
|Baştaş Başkent Çimento
|9,26
|-4,34
|-46,69
|Batı Çimento
|15,29
|-4,44
|224,63
|Batısöke Çimento
|2,51
|-1,18
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|8,00
|-0,37
|-24,60
|Bera Holding
|10,20
|-0,10
|-49,70
|Berkosan Yalıtım
|7,98
|3,64
|-10,54
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,23
|4,71
|54,21
|Beyaz Filo
|9,03
|0,67
|-10,41
|Bilici Yatırım
|14,70
|-2,07
|165,66
|Bim Mağazalar
|62,15
|1,14
|-12,83
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,00
|-6,25
|Birko Mensucat
|1,06
|2,91
|-4,50
|Birleşim Mühendislik
|9,85
|3,14
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,99
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,57
|2,11
|-16,06
|BMS Çelik Hasır
|8,15
|0,87
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,47
|0,90
|Borusan Mannesmann
|23,72
|-0,42
|-14,68
|Borusan Yat. Paz.
|333,70
|0,82
|-26,54
|Bosch Fren Sistemleri
|827,90
|0,96
|-32,67
|Bossa
|27,92
|1,82
|56,41
|Brisa
|24,00
|1,52
|23,95
|Burçelik
|21,96
|0,83
|4,47
|Burçelik Vana
|21,12
|0,38
|-57,47
|Bursa Çimento
|3,75
|0,54
|-24,66
|Carrefoursa
|41,98
|0,48
|-41,53
|Casa Emtia Petrol
|122,50
|-1,37
|15,57
|Ceo Event Medya
|8,39
|1,45
|30,48
|Coca Cola İçecek
|81,75
|1,30
|28,72
|Cosmos Yat. Holding
|11,20
|-4,27
|38,96
|Credıtwest Faktorıng
|4,63
|0,00
|-21,12
|Çan2 Termik
|14,49
|-0,41
|Çelebi
|161,70
|5,41
|-11,41
|Çelik Halat
|6,31
|1,12
|-30,64
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,87
|-31,87
|Çemtaş
|14,15
|1,00
|-9,94
|Çimbeton
|212,10
|1,39
|-28,47
|Çimentaş
|26,38
|-0,68
|-27,05
|Çimsa
|31,26
|2,02
|75,62
|Çuhadaroğlu Metal
|8,44
|-0,82
|10,95
|Dagi Giyim
|2,97
|-0,67
|-12,81
|Dagi Yatırım Holding
|11,87
|-0,17
|-7,98
|Dardanel
|2,79
|1,82
|-47,61
|Datagate Bilgisayar
|12,45
|-0,80
|-22,72
|Demısaş Döküm
|9,28
|0,22
|43,31
|Denge Holding
|1,41
|-1,40
|-53,58
|Deniz GMYO
|1,59
|0,00
|-13,68
|Derimod
|8,99
|2,04
|-7,70
|Derlüks Yatırım Holding
|4,97
|-0,80
|-43,65
|Desa Deri
|7,94
|0,89
|-18,48
|Despec Bilgisayar
|9,30
|1,31
|-28,79
|Deva Holding
|23,96
|0,59
|-0,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,26
|-0,18
|4,50
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,40
|0,00
|17,96
|Ditaş Doğan
|18,17
|-0,11
|39,71
|DO-CO
|856,70
|-1,46
|35,98
|Doğan Burda
|47,90
|5,88
|113,46
|Doğan Holding
|2,66
|1,53
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,17
|0,00
|-6,82
|Doğusan
|4,35
|0,93
|-0,68
|Doğuş GMYO
|8,96
|-0,88
|9,67
|Doğuş Otomotiv
|35,38
|2,20
|36,48
|Döktaş Dökümcülük
|30,00
|5,26
|-2,02
|Duran Doğan Basım
|16,13
|0,25
|53,77
|Dyo Boya
|10,13
|0,20
|-9,93
|Eczacıbaşı İlaç
|6,08
|2,36
|-15,58
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,24
|2,42
|38,34
|E-Data Teknoloji
|9,55
|0,10
|Edip Gayrimenkul
|3,78
|-4,55
|13,86
|Ege Endüstri
|1.237,00
|0,30
|-25,70
|Ege Gübre
|184,60
|0,33
|28,68
|Ege Profil
|30,80
|2,46
|-18,19
|Ege Seramik
|14,93
|-1,39
|54,51
|Egeplast
|23,68
|-0,50
|-28,89
|Ekiz Kimya
|6,23
|1,30
|-12,62
|Emek Elektrik
|3,06
|6,99
|7,17
|Eminiş Ambalaj
|18,79
|1,57
|-49,00
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,00
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,71
|0,34
|1,56
|Enka İnşaat
|10,92
|1,11
|55,07
|Erbosan
|114,00
|9,93
|181,10
|Ereğli Demir Çelik
|20,00
|1,88
|52,25
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,24
|0,93
|Ersu Gıda
|4,58
|8,79
|-7,29
|Escar Turizm Taşımacılık
|21,88
|-0,36
|Escort Teknoloji
|5,12
|0,79
|-22,07
|Esenboğa Elektrik
|28,78
|4,81
|51,26
|Etiler Gıda
|4,95
|-0,60
|24,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,83
|-1,02
|26,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,38
|0,30
|-4,47
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|-4,76
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|1,87
|0,00
|-34,15
|Europap Tezol Kağıt
|13,86
|0,22
|Fade Gıda
|7,92
|-1,25
|52,26
|Fenerbahçe Futbol
|30,44
|1,74
|2,98
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,35
|1,29
|-20,28
|F-M İzmit Piston
|106,60
|2,11
|-13,05
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,52
|1,05
|-3,91
|Ford Otosan
|189,00
|0,21
|54,74
|Formet Metal ve Cam
|1,28
|1,59
|-47,82
|Frigo Pak Gıda
|22,76
|-1,47
|8,48
|Galata Wind Enerji
|4,39
|0,92
|Galatasaray Sportif
|3,46
|-0,86
|-14,57
|Garanti Bankası
|9,24
|1,76
|-8,97
|Garanti Faktoring
|13,56
|3,27
|21,83
|Garanti Yat. Ort.
|2,77
|-0,72
|-13,87
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,80
|0,74
|14,75
|Gediz Ambalaj
|16,25
|-1,46
|21,27
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,40
|-1,54
|Gen İlaç
|12,85
|0,00
|Gentaş
|3,19
|1,27
|-29,32
|Gersan Elektrik
|5,52
|4,15
|-10,10
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,72
|1,43
|Global Men. Değ.
|5,99
|0,84
|-0,33
|Global Yat. Holding
|1,91
|1,06
|-45,63
|Good-Year
|8,70
|-0,46
|9,18
|Göltaş Çimento
|38,24
|1,32
|-6,83
|Gözde Girişim
|6,11
|2,35
|-23,43
|GSD Denizcilik
|4,32
|-1,59
|77,40
|GSD Holding
|2,68
|-2,55
|6,77
|Gübre Fabrik.
|68,50
|5,96
|-20,40
|Güler Yat. Holding
|2,54
|0,79
|-26,65
|Halk GMYO
|2,62
|-1,13
|-14,04
|Hatay Tekstil
|16,61
|-0,95
|21,81
|Hedef Girişim
|2,72
|0,00
|7,73
|Hedef Holding
|2,59
|9,75
|Hektaş
|8,77
|2,21
|64,16
|HUB Girişim
|10,00
|-6,28
|-45,05
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|2,26
|7,62
|ICBC Turkey Bank
|5,30
|0,19
|-18,46
|İdeal Finansal Teknolojiler
|43,02
|1,27
|219,61
|İdealist GMYO
|2,17
|-0,46
|-8,56
|İhlas Ev Aletleri
|0,94
|0,00
|-49,55
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|1,20
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|1,14
|-63,87
|İhlas Holding
|0,55
|0,00
|-51,01
|İhlas Yayın Holding
|0,84
|-1,18
|-26,32
|İndeks Bilgisayar
|6,55
|0,92
|40,98
|Info Yatırım
|4,53
|0,00
|-3,01
|İntema
|37,02
|4,81
|-7,22
|Inveo Yatırım Holding
|29,66
|0,41
|104,94
|İpek Doğal Enerji
|13,43
|0,15
|2,68
|İskenderun Demir Çelik
|13,39
|1,44
|48,18
(Sürecek)
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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