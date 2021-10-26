Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,12 0,59 -33,85 Acıpayam Selüloz 16,23 0,74 -4,69 Adel Kalemcilik 25,60 1,59 -23,33 Adese Gayrimenkul 1,18 0,85 -57,86 Afyon Çimento 3,48 0,87 -31,90 AGESA Hayat Emeklilik 19,84 -0,45 15,78 Ak Enerji 1,94 0,52 -12,22 Akbank 5,58 0,72 -17,43 Akçansa 15,83 1,02 -1,69 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 1,06 -20,52 Akfen GMYO 6,03 -3,83 130,96 Akın Tekstil 31,28 0,84 -1,51 Akiş GMYO 1,83 2,81 -34,46 Akmerkez GMYO 40,06 9,99 -35,20 Aksa 22,50 0,09 62,87 Aksa Enerji 7,28 0,69 95,70 Aksigorta 7,05 -1,26 -15,15 Aksu Enerji 17,89 -0,06 137,04 Alarko Carrıer 297,00 0,68 -18,30 Alarko GMYO 22,62 0,09 -10,70 Alarko Holding 9,37 0,75 9,96 Albaraka Türk 1,76 0,00 -9,28 Alcatel Lucent Teletaş 25,88 5,37 -12,74 Alkim Kağıt 14,94 0,61 15,42 Alkim Kimya 17,23 0,35 22,31 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 -5,26 -1,76 Altınyunus Çeşme 53,25 -0,37 6,59 Anadolu Efes 22,40 0,81 4,86 Anadolu Grubu Holding 27,20 3,90 4,12 Anadolu Hayat Emek. 9,27 0,22 15,36 Anadolu Isuzu 20,00 3,84 11,11 Anadolu Sigorta 6,04 0,83 -16,35 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,46 -1,23 Anel Elektrik 2,71 0,00 -14,51 Arçelik 33,56 1,15 17,93 ARD Bilişim Teknolojileri 44,78 1,08 -6,86 Arena Bilgisayar 9,52 0,53 -12,68 Armada Bilgisayar 55,40 9,92 12,88 Arsan Tekstil 4,61 0,22 15,66 Arzum Ev Aletleri 17,39 0,69 -28,03 Aselsan 16,97 1,74 -7,01 Ata GMYO 4,21 -4,32 -23,59 Atakule GMYO 2,68 -0,74 14,48 Atlantis Yatırım Holding 5,90 0,85 6,12 Atlas Yat. Ort. 1,34 0,75 -23,43 ATP Bilgisayar 36,00 0,84 Avrasya GMYO 1,85 -0,54 -29,37 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -0,43 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,29 -1,72 4,83 Aydem Enerji 6,90 2,83 Ayen Enerji 5,70 3,83 5,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,56 3,00 73,41 Aygaz 18,35 -0,70 29,35 Bagfaş 21,40 4,09 7,00 Bak Ambalaj 19,35 0,52 -2,16 Balatacılar Balatacılık 8,60 0,12 4,37 Bantaş Ambalaj 3,29 -0,60 5,22 Banvit 64,95 0,15 24,90 Başkent Doğalgaz GMYO 34,30 0,94 Baştaş Başkent Çimento 9,26 -4,34 -46,69 Batı Çimento 15,29 -4,44 224,63 Batısöke Çimento 2,51 -1,18 2,87 Bayrak Taban Sanayi 8,00 -0,37 -24,60 Bera Holding 10,20 -0,10 -49,70 Berkosan Yalıtım 7,98 3,64 -10,54 Beşiktaş Futbol Yat. 6,23 4,71 54,21 Beyaz Filo 9,03 0,67 -10,41 Bilici Yatırım 14,70 -2,07 165,66 Bim Mağazalar 62,15 1,14 -12,83 Biotrend Çevre ve Enerji 27,00 -6,25 Birko Mensucat 1,06 2,91 -4,50 Birleşim Mühendislik 9,85 3,14 Birlik Mensucat 2,04 0,99 -41,04 Bizim Mağazaları 12,57 2,11 -16,06 BMS Çelik Hasır 8,15 0,87 Boğaziçi Beton Sanayi 4,47 0,90 Borusan Mannesmann 23,72 -0,42 -14,68 Borusan Yat. Paz. 333,70 0,82 -26,54 Bosch Fren Sistemleri 827,90 0,96 -32,67 Bossa 27,92 1,82 56,41 Brisa 24,00 1,52 23,95 Burçelik 21,96 0,83 4,47 Burçelik Vana 21,12 0,38 -57,47 Bursa Çimento 3,75 0,54 -24,66 Carrefoursa 41,98 0,48 -41,53 Casa Emtia Petrol 122,50 -1,37 15,57 Ceo Event Medya 8,39 1,45 30,48 Coca Cola İçecek 81,75 1,30 28,72 Cosmos Yat. Holding 11,20 -4,27 38,96 Credıtwest Faktorıng 4,63 0,00 -21,12 Çan2 Termik 14,49 -0,41 Çelebi 161,70 5,41 -11,41 Çelik Halat 6,31 1,12 -30,64 Çemaş Döküm 1,16 0,87 -31,87 Çemtaş 14,15 1,00 -9,94 Çimbeton 212,10 1,39 -28,47 Çimentaş 26,38 -0,68 -27,05 Çimsa 31,26 2,02 75,62 Çuhadaroğlu Metal 8,44 -0,82 10,95 Dagi Giyim 2,97 -0,67 -12,81 Dagi Yatırım Holding 11,87 -0,17 -7,98 Dardanel 2,79 1,82 -47,61 Datagate Bilgisayar 12,45 -0,80 -22,72 Demısaş Döküm 9,28 0,22 43,31 Denge Holding 1,41 -1,40 -53,58 Deniz GMYO 1,59 0,00 -13,68 Derimod 8,99 2,04 -7,70 Derlüks Yatırım Holding 4,97 -0,80 -43,65 Desa Deri 7,94 0,89 -18,48 Despec Bilgisayar 9,30 1,31 -28,79 Deva Holding 23,96 0,59 -0,41 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,26 -0,18 4,50 Diriteks Diriliş Tekstil 4,40 0,00 17,96 Ditaş Doğan 18,17 -0,11 39,71 DO-CO 856,70 -1,46 35,98 Doğan Burda 47,90 5,88 113,46 Doğan Holding 2,66 1,53 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,17 0,00 -6,82 Doğusan 4,35 0,93 -0,68 Doğuş GMYO 8,96 -0,88 9,67 Doğuş Otomotiv 35,38 2,20 36,48 Döktaş Dökümcülük 30,00 5,26 -2,02 Duran Doğan Basım 16,13 0,25 53,77 Dyo Boya 10,13 0,20 -9,93 Eczacıbaşı İlaç 6,08 2,36 -15,58 Eczacıbaşı Yatırım 37,24 2,42 38,34 E-Data Teknoloji 9,55 0,10 Edip Gayrimenkul 3,78 -4,55 13,86 Ege Endüstri 1.237,00 0,30 -25,70 Ege Gübre 184,60 0,33 28,68 Ege Profil 30,80 2,46 -18,19 Ege Seramik 14,93 -1,39 54,51 Egeplast 23,68 -0,50 -28,89 Ekiz Kimya 6,23 1,30 -12,62 Emek Elektrik 3,06 6,99 7,17 Eminiş Ambalaj 18,79 1,57 -49,00 Emlak Konut GMYO 1,97 0,00 -6,84 Enerjisa Enerji 11,71 0,34 1,56 Enka İnşaat 10,92 1,11 55,07 Erbosan 114,00 9,93 181,10 Ereğli Demir Çelik 20,00 1,88 52,25 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,24 0,93 Ersu Gıda 4,58 8,79 -7,29 Escar Turizm Taşımacılık 21,88 -0,36 Escort Teknoloji 5,12 0,79 -22,07 Esenboğa Elektrik 28,78 4,81 51,26 Etiler Gıda 4,95 -0,60 24,37 Euro Kapital Yat. Ort. 4,83 -1,02 26,46 Euro Trend Yat. Ort. 3,38 0,30 -4,47 Euro Yat. Ort. 3,60 -4,76 -18,94 Euro Yatırım Holding 1,87 0,00 -34,15 Europap Tezol Kağıt 13,86 0,22 Fade Gıda 7,92 -1,25 52,26 Fenerbahçe Futbol 30,44 1,74 2,98 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,35 1,29 -20,28 F-M İzmit Piston 106,60 2,11 -13,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,52 1,05 -3,91 Ford Otosan 189,00 0,21 54,74 Formet Metal ve Cam 1,28 1,59 -47,82 Frigo Pak Gıda 22,76 -1,47 8,48 Galata Wind Enerji 4,39 0,92 Galatasaray Sportif 3,46 -0,86 -14,57 Garanti Bankası 9,24 1,76 -8,97 Garanti Faktoring 13,56 3,27 21,83 Garanti Yat. Ort. 2,77 -0,72 -13,87 Gedik Y. Men. Değ. 6,80 0,74 14,75 Gediz Ambalaj 16,25 -1,46 21,27 Gelecek Varlık Yönetimi 13,40 -1,54 Gen İlaç 12,85 0,00 Gentaş 3,19 1,27 -29,32 Gersan Elektrik 5,52 4,15 -10,10 Girişim Elektrik Sanayi 22,72 1,43 Global Men. Değ. 5,99 0,84 -0,33 Global Yat. Holding 1,91 1,06 -45,63 Good-Year 8,70 -0,46 9,18 Göltaş Çimento 38,24 1,32 -6,83 Gözde Girişim 6,11 2,35 -23,43 GSD Denizcilik 4,32 -1,59 77,40 GSD Holding 2,68 -2,55 6,77 Gübre Fabrik. 68,50 5,96 -20,40 Güler Yat. Holding 2,54 0,79 -26,65 Halk GMYO 2,62 -1,13 -14,04 Hatay Tekstil 16,61 -0,95 21,81 Hedef Girişim 2,72 0,00 7,73 Hedef Holding 2,59 9,75 Hektaş 8,77 2,21 64,16 HUB Girişim 10,00 -6,28 -45,05 Hürriyet Gzt. 2,26 2,26 7,62 ICBC Turkey Bank 5,30 0,19 -18,46 İdeal Finansal Teknolojiler 43,02 1,27 219,61 İdealist GMYO 2,17 -0,46 -8,56 İhlas Ev Aletleri 0,94 0,00 -49,55 İhlas Gayrimenkul 0,84 1,20 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,89 1,14 -63,87 İhlas Holding 0,55 0,00 -51,01 İhlas Yayın Holding 0,84 -1,18 -26,32 İndeks Bilgisayar 6,55 0,92 40,98 Info Yatırım 4,53 0,00 -3,01 İntema 37,02 4,81 -7,22 Inveo Yatırım Holding 29,66 0,41 104,94 İpek Doğal Enerji 13,43 0,15 2,68 İskenderun Demir Çelik 13,39 1,44 48,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (1) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler