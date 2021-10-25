Bora: "Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik" - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bora: "Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bora:

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Samsun'da, envanterinin tamamını geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturduğu Teknik Eğitim Merkezi, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği(ELDER) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinde, mesleki yeterlilik sınavlarına uygunluk açısından tam...

SAMSUN (İHA) - Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Samsun'da, envanterinin tamamını geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşturduğu Teknik Eğitim Merkezi, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği(ELDER) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) denetimlerinde, mesleki yeterlilik sınavlarına uygunluk açısından tam not aldı.

Mesleki yetkinliğe sahip olacaklar

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'na göre elektrik dağıtım sektörü için teknik ve mesleki alanlarda ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikleri belirlenmiş 7 meslek grubunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve TÜRKAK onaylı meslek uzmanlık belgeleri almak üzere teorik, uygulamalı ve benzeri yöntemlerle yapılacak değerlendirme işlemlerinin tümü YEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde yürütülebilecek. Elektrik dağıtım sektörü çalışanları bu mesleki uzmanlık belgeleri ile uluslararası kabul görmüş mesleki yetkinliğe ve bu yetkinliğin belgesine sahip olacaklar.

Ulusal düzeyde katkı

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Şirketimiz ulusal yeterliliklerde belirtilen mesleki bilgi ve beceriler ile istihdam arasındaki ilişkiyi güçlendirmek amacıyla kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarına bir yenisini daha eklemiş, teknik eğitim merkezinin akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamıştır. Eğitim merkezimizin MYK ve ELDER iş birliği ile yürüteceği çalışmalarıyla; nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması, doğru insan kaynaklı iş planlaması, işverenlerin mesleğin gerektirdiği belgeli ve nitelikli iş gücüne ulaşabilmesi ve tüketiciye sunulan hizmetin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Eğitim merkezimiz öncelikle kendi bölgesi olmakla birlikte diğer dağıtım şirketleri ve onların çözüm ortağı çalışanlarına da hizmet verebilecektir, bu anlamda sektöre sağlayacağı katkı da ulusal düzeyde olacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Bora: Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik

Bora: Kalite ve verimlilik odaklı çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title