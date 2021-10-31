Bodrum'da tatil değil yatırım peşindeymiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor - Haberler Ekonomi
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Bodrum'da tatil değil yatırım peşindeymiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Yaklaşık bir hafta önce Bodrum'a tatile gelen dünyanın sayılı milyarderleri arasında yer alan Bill Gates, cennet Gökova, Marmaris ve Fethiye koylarını gezdikten sonra bugün yine Bodrum'a döndü. Bu sabah Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin villasında kahvaltı yapan Gates'in Muğla ve Aydın sınırları içerisinde yatırım yapmak için yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazi aradığı ve bu nedenle tatilini bir hafta daha bu bölgede sürdüreceği iddia edildi.

Dünyanın sayılı milyarderleri arasında bulunan ve Microsoft'un kurucusu milyarder Bill Gates Yaklaşık bir hafta önce Bodrum'dan 106 metrelik Lana isimli haftalık kirası 1 milyon 800 bin Euro olan ultra lüks yat ve ona eşlik eden 30 korumanın bulunduğuWayfinder isimli yat ile Kuşadası, Didim, Gökova, Datça ve Marmaris koylarındaki tatilin ardından bugün yine Bodrum'a döndü.

Yatlarının Bodrum'un dünyaca ünlü Gölköy Mahallesi'ndeki Cennetkoy açıklarına demirlediği Bill Gates ve yakınları bugün sabah saatlerinde sürat teknesi ile Cennetkoy'da bulunan Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından birinin villasına geldi.

Yakınları ile birlikte servis teknesinden inen Bill Gates'in neşeli ve sakin tavırları dikkat çekerken bu kez maske kullanmadığı görüldü. Gates Didim ve Bodrum'da karaya çıkıp tarihi mekanları gezdiği yerlerde sürekli maske takıyordu. O anlar kameralar tarafından görüntülendi. Sözcü'nün yayınladığı görüntülerde Bill Gates'in lacivert renk tişört, açık renk kısa pantolon, lacivert çorap ve spor ayakkabı giydiği, plaj çantasının kendisinin taşıdığı görüldü.

Ağaçlar ve yeşillikler arasındaki bahçede kahvaltısını yapan Gates Türk işi insanı ile bol bol sohbet etti. Gates'in Muğla ve Aydın sınırları içerisinde yatırım yapmak için yaklaşık 3 milyon metrekarelik arazi aradığı ve Türkiye'den bazı iş insanları ve şirketlerle bu konuda temasa geçtiği bu nedenle yaklaşık bir hafta daha tatilini Bodrum ve Türkiye kıyılarında sürdüreceği iddia edildi.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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