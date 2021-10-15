BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (Bircan Fide) 51,3 milyon lira bedelle satın aldı.

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM), jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'yi (Bircan Fide) 51,3 milyon lira bedelle satın aldı.

BİM'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide paylarının tamamının 51,3 milyon lira bedelle satın alındığı belirtildi.

Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100 bin metrekare kapalı sera alanının bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu payların kapanış işlemlerinin dün itibarıyla tamamlandığı ifade edildi.

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor

Üreticiden 13 TL'ye çıkan kokteyl domates marketlerde 23 TL'ye satılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Güzel Sözler İsmet Uçma İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu
Magazin Gazeteler İbrahim Tatlıses Tamer Karadağlı
Spor Burak Yılmaz Stefan Kuntz Mesut Özil Merih Demiral Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Mahmut Özer Münir Karaloğlu Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BİM, domates üreticisi Bircan Fide'yi satın aldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:11:47. #1.13#