Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı köylerde ceviz hasadı yüz güldürürken, üreticinin sattığı cevizler tırlara yüklenirken uzun kuyruklar oluşuyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı köylerde ceviz hasadı yüz güldürürken, üreticinin sattığı cevizler tırlara yüklenirken uzun kuyruklar oluşuyor.

Gölpazarı'nın ceviz üretiminde yüzde 50'sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler bu yıl yaş cevizi kilosu 6 buçuk lira 7 lira arasından toptan sattı. Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı.

"Köyde yıllık 2 bin 500 ton üretim oldu"

Büyükbelen köyünde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 2009 yılında 'Pedro' ve 'Chandler' cinsi ceviz diken ve şuan bin 500 ağacı olan üretici İsmet Güneş, "Bu yıl köyde üretim çok iyi oldu. Sadece ben bu yıl 30 ton ceviz üretimi yaptım. Köyde yıllık 2 bin 500 ton üretim yapıldı. Bu yıl kilosu 6 buçuk lira 7 lira arasından toptan satıldı. Tırlarla köye gelen toptancılar tüm cevizleri topladı. Sadece geçen yıl köyümüze devlet destekli 25 bin fidan ceviz ekildi. Köyümüzde ceviz üretiminde böyle giderse yıllık 5 bin ton üretim hedefliyoruz. Bu ceviz cinslerin en az 900 rakımlı bir yerde verimi fazla oluyor. Bizim köyde bu rakımda olduğu için üretim bir sıkıntı olmuyor. Birde bu cinsler biraz dayanıklı. Günlük yaklaşık 90-100 ton ceviz satılıyor. Bunun içinde tırlara yüklenirken, uzun traktör kuyruğu oluşuyor" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Kubilay Aka Bülent Ersoy Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te ceviz hasadı yüz güldürdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:37:59. #1.12#