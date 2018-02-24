Ekonomi Bakanlığının İhracata Yönelik Destekler Bilgilendirme Toplantısı

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hacim Selahattin Kosaoğlu, saha ziyaretlerinin temel amacının, firmaların yaptıkları işten, bulundukları pozisyonlardan ve karşılaştıkları güçlüklerden haberdar olmak, Ekonomi Bakanlığının sunduğu imkan ve destekler hakkında bilgi vermek olduğunu söyledi.

Beraberindeki bakanlık heyetiyle fabrika ziyaretleri gerçekleştirdikten sonra Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) toplantı salonunda ihracatçı firmaların temsilcileriyle buluşan Kosaoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatları doğrultusunda 2016 yılından itibaren il ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ziyaretlerdeki hedefin bürokratlar olarak sahaya inip, firma temsilcileri ile tanışarak, onların dertlerini dinlemek olduğunu belirten Kosaoğlu, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerimizin temel amacı, firmalarımızı sahada görerek, onların ortamlarında tanışmak, yaptıkları işten, bulundukları pozisyonlardan ve karşılaştıkları güçlüklerden haberdar olmak, bakanlığımızca sunulan imkan ve desteklerden bilgilenmelerini sağlamaktır. Firmalarımızın bakanlığımız ve diğer devlet kurumlarıyla ilgili şikayetlerini dinlemek ve bulabildiğimiz çözümleri kendilerine sunmak için buradayız. Bu kapsamda 40'tan fazla ilimizi gezdik. Bu yıl haziran ayına kadar da tüm illerimizi gezmeyi hedefliyoruz."

"Mikro ve küçük işletmelerde problem çok fazla"

KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral da Türkiye'nin problemlerinin temelinde mikro ve küçük işletmelerin bulunduğunu dile getirerek, küçük işletmelerin statü atlamaları anlamında birtakım teşviklerin ve desteklerin olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Teşvik ve destekleri devlet bütçesinden beklemediklerini dile getiren Güral, şunları kaydetti:

"Teşvik ve destekleri, olmayan bir değerin ortaya çıkmasından elde edilecek fırsat ve imkanları kullandırmanız olarak değerlendiriyoruz. Eğer Türkiye temelinden, yani mikro ve küçük işletmelerden başlayıp, yukarıya gelen bir model gündeme getirilebilirse, belki kısa vadede olmasa da orta vadede başarıya ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki, büyük işletmelerde bir problem görünmüyor. Ama mikro ve küçük işletmelerde problem çok fazla. Orta büyüklükteki işletmelerde kısmen kendilerini taşıyabilenler ve kısmen zorlananlar var. Devlet olarak bütün rakamlar sizin elinizde. Bunların gelişmesi konusunda yapılacak çalışmaların ve verilecek desteklerin son derece önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer bu tür işletmeleri geliştirebilirsek, Türkiye'nin gelişimi çok daha iyi olacak. Tabi büyük bir memnuniyetle izlediğimiz bir durum var. Şu anda tamamen büyük işletmeleri kastediyorum. Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler sıkıntılı. Büyük işletmelerin ödevlerini yerine getirmiş olmaları ciddi bir avantaj."