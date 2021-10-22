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Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda sıkıntısıyla ilgili önemli açıklama Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda sıkıntısıyla ilgili önemli açıklama Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, gıda israfıyla birlikte gıdaya ulaşma sıkıntısına dikkat çekerek, "Şu anda dünya üzerinde 52 ülkede gıda sıkıntısı var.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, gıda israfıyla birlikte gıdaya ulaşma sıkıntısına dikkat çekerek, "Şu anda dünya üzerinde 52 ülkede gıda sıkıntısı var. Dünya üzerindeki gıda tüketim hızımız dünyanın kendisini yenileme hızından çok daha hızlı, dolayısıyla gelecek kuşaklardan çalarak gidiyoruz" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye'de Gıda Güvenirliği Çalıştayı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Termal bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Işıkgece, Türkiye'de gıda tüketimi hakkında önemli bilgiler verdi. Gıda israfını önlemek için el birliği ile çalışılması gerektiğini kaydeden Işıkgece şöyle devam etti:

"Şu anda dünya üzerinde 52 ülkede gıda sıkıntısı var. Dünya üzerindeki gıda tüketim hızımız dünyanın kendisini yenileme hızından çok daha hızlı. Dolayısıyla gelecek kuşaklardan çalarak gidiyoruz. Gıdaya ulaşamayan birçok ülkemiz var. 2050 yılında dünyan nüfusunun 10 Milyar olmasını bekliyoruz. Ülkemizin nüfus oranının da 105 Milyon olmasını tahmin ediyoruz. Artan nüfus oranı ile üretimi sağlıklı, verimli ve dengeli olarak yapmalıyız. Bu nüfus artışının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şuan ki gıda üretimimizin yüzde 65 oranında fazla üretim yapmalıyız."

"Firmalarımız savunma hakkı istiyorlar"

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de, Türkiye'de bir gıda çalıştayı yapılacaksa doğru adresin gıda deposu olan Afyonkarahisar olduğunu söyledi. Vali Çiçek, "Bu kadar gıda deposu olan bir kentte bu çalıştayın yapılmasını çok önemlidir. Bu çalıştay Türkiye'de yapılacaksa Afyonkarahisar'da yapılmalıydı ve doğru yerdeyiz. Markalarımız bizim milli değerlerimizdir. Afyonkarahisar'da yüz yıldır hizmet eden markalarımız mevcut. Ne olursa olsun bakanlığımız firmalarımıza ceza vermeden ifşa etmeden bizimde ifademizi alsınlar. Firmalarımız savunma hakkı istiyorlar" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda sıkıntısıyla ilgili önemli açıklama Açıklaması

Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda sıkıntısıyla ilgili önemli açıklama Açıklaması

Bakan Yardımcısı Işıkgece'den gıda sıkıntısıyla ilgili önemli açıklama Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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