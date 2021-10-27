Aydın'da ulaşım sektörü 'iyileştirme' istiyor

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Aydın'da toplu taşıma kooperatiflerin başkanları artan girdi maliyetleri nedeniyle taşıma hizmetlerini sürdürmekte güçlük yaşadıklarını belirterek Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç Başkanlığı'nda toplanıp 'zam' talebinde bulundular. Ulaşımın bir iş kolu olarak değil kamu hizmeti olarak görülmesi gerektiğini belirten Başkan Özmeriç, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için şoför esnafının bu haklı talebinin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi.

Aydın Şoförler Odası'nda düzenlenen toplantıya Şehiriçi Özel halk Otobüsleri, Kadıköy, İncirliova, Çeştepe, Tepecik, Umurlu, Kuşadası, Davutlar, Dalama, Yeniköy, Kızılcaköy, Kardeşköy Minbüs Kooperatiflerinin başkanları katıldı.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kooperatif başkanları motorin, yedek parça ve diğer girdi maliyetlerinde peş peşe gelen zamlardan sonra şoför esnafının maliyeti karşılayamaz duruma düştüğünü ve hizmetin sürdürülebilmesi için tarife ücretlerine zam yapılmasını istediler.

"5 ayda giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı"

Pandemi dolayısıyla geçen yıl zor bir dönem yaşadıklarını ve şoför esnafının pandemi sonrasına ertelenen tüm umutlarının arda arda gelen zamlarla yıkıldığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, ulaşım sektöründe hizmet vermenin gün geçtikçe zorlaştığını söyledi.

Toplantıdan sonra açıklama yapan Başkan Özmeriç, "Biz 5. ayda fiyat tarifesine zam almıştık. Ancak Mayıs ayından bu zamana kadar geçen yaklaşık 5 aylık süre içerisinde tüm girdilerimize yaklaşık yüzde 50 zam geldi. Mesela akaryakıt fiyatları 6 TL'den 8,5 TL'ye kadar çıktı. Yedek parça lastik vesaire girdilere ise yüzde 50'nin üzerinde zamlandı. Pandemide çalışmadık. Halkımızı düşünerek çok az bir oranda fiyat artışı verilmişti. Bu yüzden Aydın'daki toplu taşıma, servis ve taksici esnafının ayakta kalabilmesi için taşıma ücret tarifesinde iyileştirme yapılması gerekiyor" dedi.

"Taşıma hizmeti değil kamu hizmeti olarak değerlendirilmeli"

Bugün toplu taşıma hizmetinin sadece insanları bir yerden başka bir yere taşıyan bir iş kolu değil aynı zamanda önemli bir kamu hizmeti olarak görülmesi gerektiğini kaydeden Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, mevcut şartlarda hizmeti sürdürme imkanı kalmadığını belirtti.

Toplantı sonrasında yüzde 25'den az olmamak kaydı ile Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na taleplerini ilettiklerini kaydeden Şoförler Odası Başkanı Özmeriç, "Bu hizmetin sürdürülebilmesi için yerel yönetimden de hükümetten de taleplerimiz var. Şoför esnafının ayakta kalabilmesi için kamu hizmeti veren araçlarda akaryakıt, yedek parça ve lastik gibi girdi malzemelerinde KDV'nin kaldırılması ya da düşürülmesini istiyoruz. Yerel yönetimlerden de garaj giriş çıkış ücretlerinde makul seviyede indirim bekliyoruz. Çünkü ulaşım hizmeti sırdan iş kolu değil önemli bir kamu hizmetidir" diye konuştu. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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