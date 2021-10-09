Aras Kargo'ya müşteri memnuniyeti alanında 2 ödül - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aras Kargo'ya müşteri memnuniyeti alanında 2 ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Aras Kargo'ya müşteri memnuniyeti alanında 2 ödül

Aras Kargo, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta 'Kargo' ve 'Şikayet Yönetimi Deneyimi' kategorilerinde birinci oldu.

Aras Kargo, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta 'Kargo' ve 'Şikayet Yönetimi Deneyimi' kategorilerinde birinci oldu. Müşteri deneyiminde uçtan uca memnuniyete odaklanan Aras Kargo, uğradığı adres sayısında artışa rağmen hizmet kalitesini artırmayı, gelen çağrı ve şikayet sayısını ise azaltmayı başardığını duyurdu.  Bu performansı ile Alfa Awards'ta iki ödül kazandı.

Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle bu yıl altıncısı düzenlenen A.L.F.A. Awards ödül töreni İstanbul'da gerçekleşti. Alfa Awards kapsamında jürinin tüketicilerden oluştuğu bağımsız araştırmaya Türkiye genelinde 12 ilde, bin 200 kişi katıldı. Araştırmada çoklu müşteri deneyimi yöntemiyle; satış öncesi ilişki gelişimi, satış sonrası müşteri devamlılığı, şikayet almama ve şikayete dönüş hızı, çok kanallı erişim, müşteri odaklı teknoloji kullanımı gibi başlıklarla markanın tüketicisiyle sürecin her aşamasındaki ilişkileri değerlendirildi.

Aras Kargo, müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta iki kategoride birinci oldu. Kargo sektöründe ve farklı sektörlerden markaların yer aldığı "Şikayet Yönetimi Deneyimi" kategorisinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi.

"HİZMET KALİTEMİZİ ARTIRMAYA ODAKLANDIK"

Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, müşteri deneyimini mükemmelleştirmek ideali ile çalıştıklarını ifade ederek, "müşterilerimizin bizi aramalarına gerek kalmayacak şekilde hizmet kalitemizi artırmaya odaklandık, ulaşılabilir olmak, self service kanallarının etkinliğini artırmak ve etkin çözüm sunmak konularında yaptığımız çalışmaların müşterilerimiz tarafından takdir görmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

Aras Kargo önceki yıllarda da üst üste iki kez Alfa Awards Müşteri Deneyimini En İyi Tasarlayan ve Sunan marka ödülünü almıştı.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
'Türkiye, 40 adet F-16 talep etti' iddialarına ABD Dışişleri'nden yanıt: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız

"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden yanıt: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız

 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim

 'Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak' iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır

"Boğaziçi Üniversitesi imara açılacak" iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan net cevap: Kesinlikle yalandır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Vladimir Putin Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz İdo Tatlıses Deniz Akkaya Amelia Hamlin
Spor Muslera Serdar Aziz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aras Kargo'ya müşteri memnuniyeti alanında 2 ödül - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 09:47:07. #1.17#