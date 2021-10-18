Ankara'nın tahıl ambarında güz ekimi başladı

ANKARA'nın tahıl ambarı Polatlı'da yaklaşık 100 bin dekarlık alanda güzlük hububat ekimi başladı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Polatlı Tarım İşletmesi'nde yapılan ekimin ardından temmuz ayında hasadı yapılacak hububat mahsulü tohuma dönüştürülerek, çiftçiyle buluşturulacak.

TİGEM'in, 215 bin dekar arazi varlığı ile 4'üncü büyük işletmesi Polatlı Tarım İşletmesi'nde güzlük hububat ekimi başladı. TİGEM'in Polatlı'daki işletmesinde yaklaşık 100 bin dekarlık alanda ekim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 80 bin dekar alanda buğday, 3 bin dekar alanda tohumluk fiği, 10 bin dekar alanda hasıl fiğ ekimi yapılacak. Otomasyon sistem ile yapılan ekim yaklaşık 20 gün sürecek. İşletmede, hem bölgenin ihtiyacına hem de iklim şartlarına uygun olarak belirlenen yerli çeşitlerin arasında 'Reis', 'Bezostaja' ve 'Tosunbey' çeşitleri yer alıyor. Aynı zamanda ekimlerde kullanılan çeşitlerin tümü sertifikalı olup, yüzde 25 daha fazla verim potansiyeline sahip.

TİGEM genelinde 2021 yılında 150 bin ton tohum satışı planlandığını belirten Kılıç, "2022'de TİGEM olarak bizim hedefimiz 200 bin ton civarında tohum satışı yapmak. 150 bin ton tohum satışı ile Türkiye piyasasının yüzde 35'ine hakim oluyoruz. Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde de bizim her yıl yaklaşık 15 bin ton tohum satışımız oluyor. 15 bin ton tohum satışı TİGEM'in yüzde 10'luk kısmını teşkil ediyor" diye konuştu.