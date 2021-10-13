Amasya Valisi Masatlı: 'Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor' - Haberler Ekonomi
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Amasya Valisi Masatlı: "Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor"

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Ekonomi

Amasya Valisi Masatlı: "Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor" Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki organize sanayi bölgelerinde başta mermer olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı bulunduğunu açıklayarak, "Mermerde çalışacak...

AMASYA (İHA) - Amasya Valisi Masatlı: "Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor"

AMASYA - Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki organize sanayi bölgelerinde başta mermer olmak üzere çeşitli sektörlerde çalıştırılmak üzere eleman ihtiyacı bulunduğunu açıklayarak, "Mermerde çalışacak eleman bulunmuyor. Yaklaşık 4 bin TL de maaş veriyorlar" dedi.

"İş arayan varsa gönderin"

Kent merkezindeki köylerin sorunlarının görüşüldüğü muhtarlar toplantısında yaptığı konuşmada ziyaret ettiği fabrikaların çalıştıracak elemana ihtiyaçları olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Hatta 'bayanlara bile biz iş verebiliriz. Küçük ölçekte, ağır olmayan, bayanların yapabileceği işleri verebiliriz' dediler. Bilginiz olsun. İş arayan varsa gönderin. Şu anda mermerle ilgili ciddi derecede açık var. Eleman bulamıyorlar" diye konuştu.

"Herkes masa başı iş arıyor"

Türkiye'nin çok gelişip değiştiğini ve hayat standardının yükseldiğini anlatan Vali Masatlı, "Herkes masa başı iş arıyor. Ama öyle değil ki. Bu memlekette her şeye ihtiyaç var. Toplumda her işin bir karşılığı var. Ona da ihtiyaç var. Ama maalesef herkes aynı şeyleri istiyor. Ama bundan dolayı ciddi derecede bizlerde zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Merzifon Osb eleman bulamıyor"

Kentin en büyük iki OSB'sindeki fabrikaların eleman ihtiyaçları bulunduğunu vurgulayıp muhtarlardan iş arayanların buralara yönlendirmelerini isteyen Masatlı, "Yoksa iş var. Hele hele Amasya'da iş var. İşle ilgili sorun yok. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi de aynı. Orada da eleman bulamıyorlar. Buradaki organize sana bölgesinde de aynı. İş arayanları hemen yönlendiriyorsunuz. İnsanlar iş beğenmediğinden dolayı işsiz. İş bulamadığından dolayı değil" ifadelerini kullandı.

Amasya Valisi Masatlı: Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor

Amasya Valisi Masatlı: Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor

Amasya Valisi Masatlı: Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor

Amasya Valisi Masatlı:
İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Ekonomi Haberleri
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Haber: Amasya Valisi Masatlı: 'Yaklaşık 4 bin TL'ye mermer işinde çalışacak eleman bulunamıyor' - Haberler Ekonomi
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