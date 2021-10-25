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Aksa Elektrik, üçüncü çeyreğe ilişkin elektrik tüketim verilerini açıkladı

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Aksa Elektrik, üçüncü çeyreğe ilişkin elektrik tüketim verilerini açıkladı

Aksa Elektrik, Çoruh bölgesinde yılın üçüncü çeyreğindeki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldığını, Fırat bölgesinde ise yüzde 1 arttığını bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Aksa Elektrik, Çoruh bölgesinde yılın üçüncü çeyreğindeki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldığını, Fırat bölgesinde ise yüzde 1 arttığını bildirdi.

Çoruh bölgesindeki Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Artvin illeri ile Fırat bölgesindeki Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de görevli elektrik tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren Aksa Elektrik, yılın üçüncü çeyreğine ait elektrik tüketim verilerini açıkladı.

Yeni abone sayısının Fırat bölgesinde yüzde 27 arttığı, Çoruh bölgesinde yüzde 3 azaldığına işaret edilen açıklamada, "Çoruh bölgesinde toplam elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 1 azaldı. Fırat bölgesinin toplam elektrik tüketim oranında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 artış gözlendi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Çoruh bölgesinde temmuz, ağustos ve eylül aylarında meskenlerdeki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21, Fırat bölgesindeki meskenlerde yüzde 2,78 yükseldiği kaydedildi.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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