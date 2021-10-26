9 liraya doğru koşuyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam geliyor - Haberler Ekonomi
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9 liraya doğru koşuyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam geliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Akaryakıtta zam fırtınası esmeye devam ediyor. Dün 44 kuruş zam gelen benzinde bir fiyat artışı daha gündemde. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren benzine 28 kuruş daha zam gelecek. Fiyat artışının ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,64 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,73 liradan satılacak.

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Uluslararası piyasalarda fiyat artışı ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak akaryakıta üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. Dün benzine gelen 44 kuruşluk zammın ardından bir zam daha gündemde. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 28 kuruş daha zam geliyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Uluslararası fiyat artışları ve dolar kurundaki yükselişe bağlı olarak 27.10.2021 çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 28 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir. 26.10.2021-27.10.2021 tarihleri arasında motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor."

28 kuruluk zammın gerçekleşmesi durumunda İstanbul'da 8,36 liradan satılan benzinin litresi 8,64'e çıkacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,73'e yükselecek.

LPG oto gaza da 21 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş zam gelmişti. Zammın ardından oto gazın litresi 6,13 liradan, Ankara'da 6,17 liradan, İzmir'de ise 6,03 liradan satılmaya başlanmıştı.

16 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 41 kuruş zam gelmişti. İki gün sonra motorine bir zam daha gelmiş ve motorinin litresi 23 kuruş daha artmıştı. Motorinin litresi İstanbul'da 8,19'dan, Ankara ve İzmir'de ise 8,28 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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9 liraya doğru koşuyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam geliyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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 Son Dakika: 9 liraya doğru koşuyor! Benzine 44 kuruş zam daha geldi

Son Dakika: 9 liraya doğru koşuyor! Benzine 44 kuruş zam daha geldi
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Yorumlar (13)
omer turan:yahu sizde koskoca gemicikler ucakcıklar var. bizdeli lada samara gözünüze mi battı.
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ferfer :şimdi bu moda olacak arabası var benzine zam yapın,telefonu var vergisini artırın,buzdolabı kullanıyo insanlar elektrik ve buzdolabı fiyatlarını artırın,sigara içiyolar e sağlığa zararlı basın zammı iyi yol tutturmuşsunuz valla biz çalışıp parayı sizin zamlarınızamı harcıyacaz böyle iyi valla 2023 tez gel 2023
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Boş Yapma Doldur:Herkesin evinin önünde araba varmıs ya ondan bu mini mini zamciklar yapılıyor
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