Büyük zam geliyor! Önümüzdeki sene vergi ve cezalar vatandaşın belini bükecek

Cumhurbaşkanlığı tarafından Meclis'e sunulan yasa teklifinde vergi ve ceza zamları da yer aldı. Önümüzdeki yıl iğneden ipliğe birçok vergide, memur ve emeklilere verilen yüzde 12'lik zamların çok üzerinde artışlar yaşanacak. Başta trafik cezaları olmak üzere halkın ödeyeceği cezalarda da yüklü artışlar olacak. Sözcü'de yer alan habere göre; gelecek yıl halktan ve şirketlerden toplam 1 trilyon 430 milyar lira vergi toplanacak.

HALKTAN 262.6 MİLYAR LİRA GELİR GELİR VERGİSİ TOPLANACAK

Bütçe teklifine göre, önümüzdeki yıl ağırlığını ücretlilerin oluşturduğu Gelir Vergisi yoluyla halktan 262.6 milyar lira para toplanacak. 2021 sonunda beklenen tahsilat tutarının 204.6 milyar lira olduğu dikkate alındığında bu yüzde 28.3 gibi bir düzeyi ifade ediyor. Vergisini beyan yoluyla ödeyen mükelleflerden beklenen vergi artışı ise yüzde 12.1'de tutuldu. Esnafın üzerinden alınan basit usulde gelir vergisi tahsilatında ise artış değil, azalış olacak. Bu yılın sonuna kadar 255 milyon lira para toplanacak bu kalemden gelecek yıl sadece 61 milyon lira bekleniyor. Şirketlerden Kurumlar Vergisi yoluyla alınacak vergi ise bu yılın sonuna göre yüzde 12.2 artarak 183 milyar lira olacak.

BÜTÇEYİ İÇKİ VE SİGARA KURTARACAK

Bütçeyi önümüzdeki yıl da araç vergileriyle içki ve sigara vergileri kurtaracak. Mevcut aracı olanlar seneye 24.6 milyar lira Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araç alacaklar ise 72.5 milyar lira araç alım ÖTV'si ödeyecek. Araç sahipleri ayrıca 32.1 milyar liralık akaryakıt ve doğalgaz ÖTV'sinin önemli bölümünü ödeyecek. Bütçeye alkolden 26.3 milyar, tiryakilerden 70.6 milyar lira para akacak. Devlet keseceği harçlar yoluyla da 44.6 milyar lira Damga Vergisi yoluyla da 35 milyar lira gelir sağlayacak.

TRAFİK CEZALARINDA YÜZDE 76 ARTIŞ BEKLENİYOR

Vergilerle birlikte cezalarda da seneye büyük tahsilatlar bekleniyor. Bu yıl hükümet halktan ve şirketlerden 19.2 milyar lira ceza toplamayı hedefliyordu. Ancak kasaya giren ceza tahsilatı 27.2 milyarı aştı. Seneye de yine halktan 27.1 milyar liralık ceza toplanması öngörüldü. Trafik para cezalarında ise seneye yüzde 76 oranında artış bekleniyor. Bu yıl 6 milyar olan trafik ceza tahsilatının seneye 10 milyar 578 milyon lira olması hedefleniyor. Trafik harçlarından da 1.7 milyar liralık gelir beklentisi bütçeye yazıldı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri