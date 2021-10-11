2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü, David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

2021 Nobel Ekonomi Ödülü, David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, Alfred Nobel anısına verilen Sveriges Riksbanks (İsveç Merkez Bankası ) Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahiplerini açıkladı. Ekonomi Ödülü David Card, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens'e verildi.

David Card, "çalışma ekonomisine deneysel katkılarından" dolayı, Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens "nedensel bağıntıların analizine metodolojik katkılarından" dolayı ödüle layık görüldü. Kraliyet Bilimleri Akademisi tarafından yapılan açıklamada, bu yıl ödüle layık görülen bilim adamlarının toplumun büyük sorularının çoğunun yanıtlanabileceğini gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, bilim adamlarının doğal deneyimleri kullanarak çözüme ulaştığı ve yaklaşımlarının diğer alanları da etkilediği belirtildi.

-İHA-

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
2021 Nobel Ekonomi Ödülü çalışmalarıyla 'ampirik araştırmayı kökten değiştiren' ekonomistlere verildi

2021 Nobel Ekonomi Ödülü çalışmalarıyla "ampirik araştırmayı kökten değiştiren" ekonomistlere verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses Düm Tek Tek Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Cengiz Ergün Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 14:24:14. #1.11#